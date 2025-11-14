Wahnsinn mit Methode Distel in Bonn: Gnadenlos überdrehte SchMERZtherapie Thomas Kölsch 14.11.2025, 18:00 Uhr

i Der Merz 3000 (Jens Eulenberger) ist mit allen Reden des Politikers aus den vergangenen 30 Jahren ausgestattet und kann zu jedem Thema etwas sagen. Thomas Kölsch

Die Kabarett-Truppe Die Distel ist bekannt für hemmungslos überzeichnete Sketche zur aktuellen politischen Lage. Da diese derzeit zweifellos Angriffsfläche genug bietet, konnte sich das Publikum in der Bonner Springmaus auf einiges gefasst machen.

Überall läuft irgendwas schief, vor allem politisch. Lupenreine Demokraten zetteln Kriege an, Immobilien-Mogule mit einem unfehlbaren Gespür für Fettnäpfchen brechen ein Gesetz nach dem anderen, in Europa sind Rechtspopulisten immer noch auf dem Vormarsch – und in Deutschland regiert Friedrich Merz mit einer Ministerriege, deren Namen in der Bevölkerung ungefähr so bekannt sein dürften wie die Hauptstadt von Absurdistan.







