Nach Knöllchen in Bad Neuenahr Disput mit der Verwaltung: Bürger gibt nicht klein bei Johannes Kirsch 02.01.2026, 10:20 Uhr

i Weil Mirko Walden die erlaubte Parkdauer geringfügig überschritten hat, bekam er ein 20 Euro teures Knöllchen. Doch der Bad Breisiger wehrt sich dagegen. Martin Gausmann

Der Bad Breisiger Mirko Walden macht sehr viel Aufhebens um 20 Euro. Nicht des Geldes wegen, wie er sagt. Sondern weil er sich im Recht fühlt. Wie sich aus zu langem Parken ein handfester Konflikt mit einer Behörde entwickelt hat.

Beim Spiel „David gegen Goliath“ will er die Arena nicht dem schier übermächtigen Gegner überlassen. Mirko Walden kämpft „gegen fehlende Verhältnismäßigkeit, gegen behördliche Intransparenz und gegen systematische Kontrolle von Bürgern“, wie er selbst sagt.







