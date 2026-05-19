Alternativen klappen nicht Diskussion um Neubauten in Leimersdorf und Oeverich Thomas Weber 19.05.2026, 06:00 Uhr

i Eines von zwei kommunalen Problemen im Grafschafter Ortsbezirk Leimersdorf: Die Liegenschaft der Feuerwehr ist zu klein geworden. Thomas Weber

In Leimersdorf liegt einiges im Argen, wenn es um die Baupläne für das Bürgerhaus und die Feuerwehr geht. Die Grafschafter Verwaltung hat andere Ideen und Vorstellungen als der Ortsbeirat, was für beidseitige Ernüchterung sorgen dürfte.

Es tut sich was im Grafschafter Ortsbezirk Leimersdorf: Das Haus des Dorfes wird über kurz oder lang komplett von der Grundschule für die neue Ganztagsschule benötigt. Die Feuerwehr im Ortsteil Oeverich wächst – hat dort aber keinen Platz mehr. Da kam die Grafschafter Verwaltung mit Neubauplänen im Ortsteil Niederich, wo die Gemeinde Teile der ehemaligen Tongrube übernommen hat und auch den Bauhof neu ansiedeln möchte.







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