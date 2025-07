„Wenn Unschuld nicht festgestellt wird, dann bleibt die Schuld im Raum“, formulierte ein Zuhörer, der sich als erfahrener Helfer bei der Flutkatastrophe vor vier Jahren im Ahrtal vorgestellt hatte. Und diese Aussage wurde von den 40 Gästen mit lautem Beifall bestätigt. Die Stichworte Vorsorge, Unterlassung, Verantwortung und eben die Frage nach der Schuld an den tödlichen Folgen der Flutkatastrophe rückten in den Mittelpunkt der Veranstaltung am Montagabend, zu der die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in die ehemalige Synagoge in Ahrweiler eingeladen hatte.

War die Tragödie im Lebenshilfehaus vermeidbar?

Ulrich van Bebber, FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Ahrweiler und ehrenamtlicher Vorsitzender der Lebenshilfe im Kreis, hatte mit seiner Schilderung der Flutnacht das Thema gesetzt. Im Lebenshilfehaus Sinzig sind zwölf Menschen ertrunken. „War das im Grunde vermeidbar?“, fragte van Bebber. Mit zunehmendem Abstand stelle sich ihm immer mehr die Frage, warum die Menschen nicht gewarnt, geplant evakuiert und gerettet wurden. Für ihn liege die Schuld nicht bei den Mitarbeitern oder der Feuerwehr. Er sieht „Staatsversagen“ – und das ist für ihn auch vom Untersuchungsausschuss des Landtags „nur unzureichend dargestellt worden“.

Katharina Scharping, Chefärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der von der Flut geschädigten Dr. von Ehrenwall’schen Klinik und Leiterin des Traumahilfezentrums, berichtete von sehr vielen Menschen, die traumatisiert seien und ärztliche Hilfe brauchten. Der private Wiederaufbau laufe schleppend, Bürokratie nehme viel Kraft in Anspruch. „Die Zeit trägt dazu bei, dass es schlimmer wird. Sie erleben die traumatische Lage morgens bis abends, kommen nicht aus dem Umfeld.“ Zudem: „Traumatisierte treffen auf Traumatisierte. Sie können das Thema nicht abschließen.“ Da verschärfe die nicht geklärte Schuldfrage die Krise.

„Es hängt etwas nach in der Region.“

Ulrich van Bebber, Vorsitzender der Lebenshilfe

„Es hängt etwas nach in der Region“, formulierte es van Bebber. Die Menschen „möchten die komplette Geschichte haben und abschließen können“, beschrieb die Ärztin und benannte „Auslöser, Verantwortung, Schuld“. Für ihn sei es „psychologisch-moralisch wichtig“, dass alles transparent auf den Tisch komme, egal mit welchem Ergebnis oder Urteil, ergänzte der Lebenshilfe-Chef.

Für ihn sei „der ehemalige Landrat an erster Stelle, wenn es um Kandidaten für die Schuld geben soll“, merkte später ein Bürger an. Die Eltern und Hinterbliebenen „leiden furchtbar“. Die Klärung der Schuldfrage würde ihnen sehr helfen, so eine ehemalige Lebenshilfe-Mitarbeiterin.

Kapitel der Fluthilfe noch nicht abgeschlossen?

Der Umgang mit den Tausenden von freiwilligen Spontanhelfern, die über das Helfer-Shuttle, andere Organisationen sowie selbst organisiert unter dem Stichwort „SolidAhrität“ ins Tal zum kostenlosen Helfen gekommen sind, war ein weiteres Thema. Vom „tollen Bild der jungen Leute, die sich engagiert haben“, war die Rede. Scharping beschrieb die Kehrseite, die es auch gebe. Viele Menschen hätten daheim alles aufgegeben, weil sie vom Gefühl der großen Hilfe und der Gemeinschaft überwältigt wurden. Doch dann sei die Situation vorbei gewesen, und statt einer neuen Aufgabe habe sich Leere aufgetan. Da sei eine neue Gruppe von Traumatisierten entstanden, sagte Scharping. Zumal sich irgendwann die Stimmung im Tal gewandelt habe, und die Helfenden nicht mehr so angesehen waren, wie in den ersten Wochen. Scharping forderte, die Ahrtalhelfer noch einmal „würdevoll zu verabschieden“, um mit einem „großen Dankeschön“ dieses Hilfskapitel abschließen zu können.

Schließlich ging es um die Lehren aus der Katastrophe und den positiven Konsequenzen, etwa beim Katastrophenschutz, die den Opfern zu Ehren gezogen werden müssten. Ulrich van Bebber schilderte die Bürokratie, die mit der Übergangsunterkunft in Rolandseck und den Plänen für einen Neubau eines Lebenshilfehauses in der Stadt Sinzig zu meistern ist. Es sei auf dem Weg. Immerhin: Für die Nachtbereitschaft im Wohnheim sei nun die Stelle für die zweite Aufsicht, die in der Flutnacht hätte Leben retten können, genehmigt worden.