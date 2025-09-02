Wenn das Heimatfest in Adenau ansteht, dann treffen sich nicht nur Einheimische, um zu feiern. Auch aus den umliegenden Orten kommen Besucher in die Johanniterstadt.

Bereits zum 54. Mal hat am Wochenende das Heimatfest in der Johanniterstadt Adenau stattgefunden. Die Befürchtung bei den Organisatoren, dass es ein verregnetes Wochenende geben könnte, erwies sich zum Glück als unbegründet. Bereits am Freitagabend ging es rund in Adenau. Die Feuerwehr startete mit der beliebten Disco-Veranstaltung am Feuerwehrgerätehaus. Bounce, ein Publikumsmagnet, heizte den Besuchern mächtig ein. Hunderte genossen den Discoabend.

Fassanstich durch Stadtbürgermeister Frank Wisniewski

Offizieller Start des Heimatfestes ist jeweils der Fassanstich durch den Stadtbürgermeister. Frank Wisniewski begrüßte am Samstagnachmittag die Gäste, dankte allen, die zum Gelingen des Festes beitragen. Ein besonderer Gruß galt den Freunden aus den Partnerschaftsstädten Mellieha in Malta, Sillery in Frankreich und Castione della Presolana in Italien.

Große Beachtung fand zuvor der vom BSC Adenau organisierte Sommerbiathlon. „Ein Rekordergebnis an Teilnehmern, toll“, freute sich Moderator Thomas Sebastian. Und einen Extra-Applaus gab es bei der Siegerehrung für eine der beiden Mannschaften der Jugendfeuerwehr, die zum dritten Mal in Folge den Sieg einheimste und damit den Wanderpokal erhielt.

i Gut besucht war das 54. Heimatfest in Adenau Werner Dreschers

Während des Gottesdienstes mit Pfarrer Rainer Justen in der Pfarrkirche St. Johannes d. T. am Sonntag unterstrichen die Zünfte und Vereine mit Fahnen und Standarten die Tradition. Es herrschte ein feierliches Ambiente im Altarraum.

Vereine warben für ihre Anliegen

Der Sonntag bot zudem ein abwechslungsreiches Programm. Zahlreiche Vereine warben für ihre Anliegen, die „Vereinsmeile“ ist als fester Begriff etabliert. Da waren Tierschutzvereine und der TuWi Adenau vertreten, der in Kürze sein 100-jähriges Bestehen feiert. Da präsentierten sich das DRK und das Sozialhilfezentrum Adenau-Altenahr Pflegestützpunkt, warb die Jugendfeuerwehr mit einer Kinderaktion, der Pfadfinder-Stamm DPSG Adenau und der Verein Suchhunde und Kitzrettung. Der Rotary Club Adenau-Nürburgring, der immer wieder im rotarischen Geist Projekte unterstützt, war ebenfalls mit seinem Präsidenten vertreten.

i Zünfte und Vereine säumten den Altar während des Gottesdienstes mit Fahnen und Standarten. Werner Dreschers

Nicht zuletzt zeigten Einzelhandel und Gastronomie, was Adenau als einkaufsfreundliche Stadt bietet. Die Gäste konnten sich wohlfühlen, Einkaufslust und Gastfreundschaft genießen. Unterhaltung gab es auch für Kinder.

Regen Zulauf hat stets die Veedelsgemeinschaft Säujass-Vehmaat. Am Bauernmuseum herrschte reges Treiben, herzliche Gastfreundschaft paarte sich mit erfrischender und unkonventioneller Musik des Duos Akkordeon und Teufelsgeige, Norbert Weiler und Willi Kiesewalter. Letzterer bereicherte das Geschehen im stolzen Alter von 93 Jahren.

i Einer von zahlreichen Musikvereinen auf der Bühne des Heimatfestes in Adenau Werner Dreschers

Was wäre das Heimatfest ohne Musik? So erklangen zahlreiche Stücke von heimischen und überregionalen Gruppen. Die Band Continued, das Stadtorchester oder die Goldbach-Musikanten, die Late Guys und weitere unterhielten. Am Montag spielte ferner die Band Wömbe Jonge. Zum Ausklang sang der Männergesangverein Adenauer Land mit Chorleiterin Monika Meyer – ein stimmungsvolles und stimmgewaltiges Vergnügen.