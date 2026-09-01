Neue Wege zur alten Andacht Digitale Entdeckung der Marienkapelle in Adenau Werner Dreschers 01.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Marienkapelle ist der erste von weiter folgenden rund 30 Orten mit besonderer kulturhistorischer Bedeutung. Werner Dreschers

An der Marienkapelle in Adenau macht ein QR‑Code Geschichte und Glauben hörbar – per Audioführung direkt am Ort. Ein digitales Netzwerk verbindet Orte und lädt Einheimische wie Gäste ein, die Heimat neu zu entdecken.

Gemeinsam mit Pfarrer Rainer Justen weihte Pfarrer Andreas Paul eine Infotafel mit QR-Code an der historischen Marienkapelle in Adenau ein. Die Kapelle sei ein Ort, der seit Generationen Menschen geprägt habe, sagte er: durch Glauben, durch Geschichte und durch die Exzellenz der Architektur.







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