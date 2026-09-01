An der Marienkapelle in Adenau macht ein QR‑Code Geschichte und Glauben hörbar – per Audioführung direkt am Ort. Ein digitales Netzwerk verbindet Orte und lädt Einheimische wie Gäste ein, die Heimat neu zu entdecken.
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Gemeinsam mit Pfarrer Rainer Justen weihte Pfarrer Andreas Paul eine Infotafel mit QR-Code an der historischen Marienkapelle in Adenau ein. Die Kapelle sei ein Ort, der seit Generationen Menschen geprägt habe, sagte er: durch Glauben, durch Geschichte und durch die Exzellenz der Architektur.