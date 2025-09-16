Ralley-Wagen von bestimmten Autoherstellern haben es Dietmar Dresen angetan. Am liebsten malt er die Fahrzeuge sehr detailgetreu. Sie selber zu fahren, reizt ihn nur bedingt.

Porsche, Mercedes, Brabus: Diese Fahrzeughersteller haben es Dietmar Dresen ganz besonders angetan. Weniger, um deren Modelle zu fahren – auch wenn dies ein seit vielen Jahren gehegter Traum ist – als vielmehr um sie zu malen.

Indem er Rallye-Wagen in Acryl bannt, hat der Künstler aus der Grafschaft seine ganz eigene Bildsprache gefunden und Werke erschaffen, die insbesondere in der Szene rund um den Nürburgring für Aufsehen sorgen. Zuletzt hat er sogar seinem großen Rennfahrer-Idol Maro Engel eines seiner Bilder überreichen können. Und er hat schon neue Projekte in Arbeit.

Die Anfänge von Dresens Begeisterung für das Malen und für den Motorsport liegen schon lange zurück. „Ich bin vor etwa 50 Jahren in die Malerei eingestiegen, habe dann aber lange pausiert“, erklärt er. „Erst als meine Frau und ich nach einem Bild für unser Wohnzimmer gesucht haben und nicht fündig geworden sind, habe ich mir gedacht, dass ich ja selbst eines machen könne. Meine Frau war völlig überrascht – bis zu dem Zeitpunkt wusste sie gar nichts von meinem Talent.“

Der Fokus auf Rennwagen existierte damals allerdings noch nicht, stattdessen hat Dresen alles Mögliche gemalt, Tiere etwa oder Geschichtenbilder. „Dabei lagen die Autos als Motive eigentlich auf der Hand“, sagt er. „Mich hat der Motorsport immer fasziniert, und ich hatte in meinen jungen Jahren sogar mal eine Renn-Lizenz. Mir fehlten nur noch die letzten Sponsoren, um zumindest eine Saison mitzufahren.“

Rennsport wäre reizvoll gewesen﻿

Doch das Leben hatte andere Pläne. „Ja, leider“, gesteht Dresen: „Ich weiß noch nicht einmal, ob ich den Sport längerfristig hätte ausüben können. Aber ich hätte es gern mal ausprobiert. Auf jeden Fall ist meine Begeisterung für die Rennen, die Autos und insbesondere den nahen Nürburgring erhalten geblieben.“

2019 hat Dresen, der hauptberuflich für die Edeka-Rhein-Ruhr-Stiftung tätig ist, dann doch den ersten Wagen auf die Leinwand gebracht. Und dann den nächsten. Und den nächsten. „Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele ich inzwischen gemalt habe. Es müssen so um die 40 Stück sein“, sagt er.

In erster Linie würde er Porsche und Mercedes als Motive wählen, aber auch Fahrzeuge der Firma Brabus. „Ich finde die Formen einfach toll“, so Dresen. „Außerdem stehen die Marken schon immer für Qualität und Kraft, das spricht mich als Motorsport-Fan natürlich an.“

Dabei zeichnen sich seine Werke durch eine große Detailverliebtheit hinsichtlich Licht und Schatten aus – und dadurch, dass er auch auf Kleinigkeiten wie etwa Schriftzüge auf den Reifen oder besondere Verzierungen im Kühlergrill achtet. „Ich liebe Dinge, die nicht direkt ins Auge fallen“, erklärt Dresen. „Das führt mitunter dazu, dass Kunden mir nach ein paar Monaten erzählen, dass sie jetzt erst auf dieses oder jenes Detail aufmerksam geworden sind. Das zeigt mir wiederum, dass sie sich eben auch mit meinem Gemälde auseinandersetzen.“ Ein schöneres Lob kann es für einen Künstler kaum geben.

Derweil beschäftigt sich Dietmar Dresen mit einem neuen Medium: Resin. Dieses Kunstharz ist seit einigen Jahren im Trend, da so eine glatte, glänzende Oberfläche entsteht, mit der man faszinierende Muster herstellen kann. Letzteres ist für Dresen nicht interessant, Ersteres dagegen schon. Er gestaltet eine Grafik, zum Beispiel mit weißen Konturen eines Autos und minimalistischen Elementen, übergießt diese dann mit Resin und klebt schließlich noch ein Modellauto auf die Oberfläche.

Reguläre Malerei geht parallel weiter

Es ist ein völlig anderer Ansatz, eher in Richtung Objektkunst gehend und weitaus abstrakter erscheinend als seine üblichen Bilder. „Als Künstler entwickelt man sich ständig weiter“, führt Dresen aus. „Ich fühle mich mit den Autos als Motiven sehr wohl, aber ich suche ständig nach neuen Ausdrucksformen.“

Und die reguläre Malerei? Geht parallel weiter. „Ich habe noch ein paar unfertige Bilder, an denen ich immer mal wieder arbeite, wenn mir danach ist“, sagt Dresen – und bannt weiter Karossen in Acryl.