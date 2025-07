In Altenahr ist am Wochenende der Weinsommer gefeiert worden. Ein Höhepunkt dabei: die Krönung der neuen Weinkönigin und ihrer Weinprinzessinen. Mit Hanna Müller ist die neue Weinkönigin für viele Menschen im Tal keine Unbekannte.

Auch Regen konnte Altenahrs Bevölkerung nicht aufhalten, denn im Weinort gibt es neue Weinrepräsentantinnen zu feiern. Am Samstagabend wurde Weinkönigin Hanna Müller als Altenahrer Weinkönigin 2025 gekrönt. Der 23-jährigen Biologie-Studentin zur Seite stehen die 20-jährige BWL-Studentin Amelie Linnarz und die 19-jährige Isabelle Steinhoff. Sie studiert aktuell in Köln Sozial- und Politikwissenschaften. Was alle drei verbindet: Sie tanzten vor einigen Jahren gemeinsam in der Altenahrer Damengarde und sind damit auch dem Karneval verbunden. Die Tanzgruppe gilt zumindest indirekt als die Wiege der Altenahrer Weinmajestätinnen.

Eine Gruppe kam sogar von der Mosel zum Weinsommer

Anlass für die Krönung war der Altenahrer Weinsommer, der einmal mehr auf einem hübsch hergerichteten Teil des Seilbahnparkplatzes gefeiert wurde. Zum 20. Mal fand dieses Fest am Wochenende statt. Es gilt in erster Linie als Feier für die Bevölkerung, aber natürlich waren auch Urlauber oder Tagestouristen unter den Besuchern zu finden.

i Sie machten es sich gemütlich beim Altenahrer Weinsommer. Thomas Weber

Sogar von der Mosel war eine feiernde Gruppe ins Ahrtal gekommen und bekundete einmal mehr die Solidarität mit der flutbetroffenen Ahrgemeinde. Aber es waren auch jede Menge gekrönte Häupter anwesend, denn traditionell wohnen die Weinmajestäten des Tals einer jeden Proklamation bei. Ahrweinkönig Felix I. übergab vor der Ernennungsprozedur der scheidenden Königin Jana Ludwig zur Erinnerung an deren Regentschaft eine Collage mit den schönsten Bildern der Weinrepräsentanten.

„Das ist natürlich toll, wenn sich jemand um das Amt der Weinkönigin bewirbt, die Vorkenntnisse als ehemalige Weinprinzessin mitbringt.“

Eva Flügge als Repräsentantin des gastgebenden Vereins Weinort Altenahr über die neue Weinkönigin

Eva Flügge als Repräsentantin des gastgebenden Vereins Weinort Altenahr sprach unter anderem von einem Abend mit Abschied und Neuanfang. Beides galt gewissermaßen für Hanna Müller. Denn sie wurde nicht nur zur neuen Weinkönigin gekrönt, sie war zuvor auch als Weinprinzessin an der Seite von Jana Ludwig verabschiedet worden. Hanna Müller hatte den Hut neuerlich in den Ring geworfen und sich für das höchste Amt rund um den Altenahrer Wein beworben. „Das ist natürlich toll, wenn sich jemand um das Amt der Weinkönigin bewirbt, die Vorkenntnisse als ehemalige Weinprinzessin mitbringt“, hatte Eva Flügge ihre Freude schon bei der Bekanntgabe des neuen Weinköniginnentrios über die Entscheidung ausgedrückt.

i Schön geschmückt: die Bühne beim Weinsommer. Thomas Weber

Altenahr kulinarisch erleben

Begonnen hatte das Wochenende rund um die Altenahrer Weine bereits am Freitagabend. Da ging es für 30 Teilnehmer auf eine kulinarische Reise durch den Weinort. Sie waren Teilnehmer der somit ausverkauften Veranstaltung „A Taste of Altenahr“, bei der es sozusagen als Auftakt des Weinsommers quer durch Altenahr zu einem halben Dutzend Winzern und Restaurants geht. Überall gibt es dabei edle Tropfen ins Glas und dazu leckere Häppchen aus den jeweiligen Küchen zu genießen.

i Sie waren aus dem Weinanbaugebiet Mosel an die Ahr gekommen, um mitzufeiern. Thomas Weber

Samstag und Sonntag wurde dann auf dem Seilbahnparkplatz ausgelassen weitergefeiert. Dort gab es allerhand leckere Sachen und viel Musik von der Bühne herab. Es war für jeden etwas dabei, mal gab es einen musikalischen Rückblick auf die Hits vieler Jahrzehnte, mal kräftige Blasmusik. Die Tanzfläche vor der bunt dekorierten Bühne war nicht nur bei den zahlreichen Ehrentänzen der Ortsvereine, sondern durchgehend immer gut gefüllt.

i Auf einen schönen Abend an der Ahr. Thomas Weber

Im Glas hatten die Besucher überwiegend helle Sommerweine. Viele testeten aber auch den aktuellen Majestätenwein des Regentschaftsjahres 2025/26, einen 2021er Edition Ponsart Nr. 32 Spätburgunder trocken von der örtlichen Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Für den hatten die neuen Weinköniginnen explizit die Werbetrommel gerührt. Sie hatten aber auch verraten, dass ihnen leichtere Weine ebenso gut schmecken. Da wurde sowohl Frühburgunder als auch Riesling genannt.