Es geht um innere Heilung Dieser Kurs soll Flutbetroffenen kostenlos helfen Judith Schumacher 06.11.2025, 10:00 Uhr

i Möchte Flutbetroffene auf ihrem Weg zurück zur inneren Stabilität begleiten: Heilpraktikerin Monika Weber-Lambert. Judith Schumacher

Traumata brechen sich häufig erst Jahre nach einem schlimmen Erlebnis Bahn. Flutbetroffene, die jetzt merken, dass sie mit der Belastung nicht zurechtkommen, können deshalb kostenfrei nun ein besonderes Angebot in Sinzig wahrnehmen.

„Mehr als vier Jahre ist das her, jetzt muss es doch langsam mal gut sein.“ Diesen Satz hat die Sinziger Heilpraktikerin Monika Weber-Lambert des Öfteren gehört. Stimmt, die verheerende Flutkatastrophe, die im Juli 2021 über das Ahrtal hereinbrach, 134 Menschen das Leben kostete, eine Schneise der Zerstörung hinterließ, wonach sich viele Bewohner vor den Trümmern ihrer Existenz sahen, liegt inzwischen mehr als vier Jahre zurück.







