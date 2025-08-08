In Insul hat Doris Schmitten ein Mekka der Permakultur erschaffen. In ihrem Garten gedeihen Kräuter, Gemüse und Obst. Die Ernte ist meist so üppig, dass sie einen Zwei-Personen-Haushalt problemlos ernähren kann.

Überall wächst etwas Essbares. Diese kurze Beschreibung trifft es vermutlich am besten, wenn man versucht, den Garten von Doris Schmitten und Ute Müller in Insul in Worten zu erfassen. Doris Schmitten ist leidenschaftliche Gärtnerin, die sich lange mit Permakultur beschäftigt hat. Der Garten ist ihr Seelenwohl. Im Juli blüht, sprießt und gedeiht das Grün dort regelrecht. Eine Pracht – die ganz nebenbei den Zwei-Personen-Haushalt zu 80 Prozent sowie Kinder und Enkel noch gleich mit ernähren kann.

Ein Garten ist immer im Fluss

Garten ist nicht immer gleich Nutzgarten. Bei Doris Schmitten in Insul geht beides miteinander einher. Betritt man den Garten durch das gemütliche Wohnhaus, dann begrüßen den Besucher erst einmal viele kleine Sitznischen, selbst gebaute Beetbegrenzungsmauern aus Naturstein, kleine Hingucker wie weiße Schneckenhäuser auf Bambusstöcken oder Keramikfiguren im wuchernden Grün. „Ich mag verschiedene Räume in meinem Garten“, erklärt Doris Schmitten die Bereiche. So gibt es die Terrasse, an die sich ein Beet anschließt, das aber noch umgestaltet werden soll, wie Schmitten verrät. „Ein Garten verändert sich immer“, sagt die 61-Jährige. Wer genau hinschaut, entdeckt auch schon im vorderen, hausnahen Bereich des Gartens Tomatenpflanzen, einen Quittenbaum und eine große Himbeerhecke – Vorboten auf das, was weiter hinten folgt.

Doris Schmitten setzt auf Permakultur. Das bedeutet, Beete werden das ganze Jahr über bewirtschaftet – auch im Winter. Es gibt viele verschiedene Kreisläufe im Garten, die sich selbst erhalten. „Alles muss immer ineinandergreifen“, sagt Schmitten. Ein kleines Gewächshaus in der Mitte des Gartens mit Setzlingen und zahlreichen Tomatenpflanzen, vor dem noch einmal viele kleine Töpfe mit den unterschiedlichsten Jungpflanzen stehen, zeigt: Hier gärtnert jemand mit System. Und das folgt prompt.

Zur Rechten erstrecken sich zwei Nutzgärten. Die Beete stehen zum Teil mannshoch voll mit Borretsch, Kohlsorten, Zuckerschoten, Bohnen, Kräutern, Rhabarber, Salat, Mangold und vielem mehr. Dazwischen finden sich immer mal wieder Beerenhecken, an denen knallrote oder tiefschwarze Johannisbeeren oder grüne Stachelbeeren hängen. Japanische Weinbeere, Felsenbirne, Maulbeerbaum – auch diese Sorten sind zu finden. Die Vielfalt des 1300 Quadratmeter großen Gartens ist überwältigend.

Hühner, Enten und Schafe sind hier zu Hause

Neben einem alten Kirschbaum sind ein Hühnerstall und ein großer Auslauf entstanden. 15 Hühner und drei Enten leben hier – eingezäunt, damit die Gemüsesorten und die frisch gemulchte Erde vor ihnen sicher sind. Den Hühnerkot bringt Doris Schmitten regelmäßig im Kompost wieder in den Gartenkreislauf ein. Wichtig ist ihr, zu betonen, dass das Auffangen von Regenwasser in der heutigen Zeit des Klimawandels elementar zum Gärtnern gehört – auch hier greift die Kreislaufphilosophie. Neben dem Federvieh hält Doris Schmitten acht Schafe und zwei Ziegen, die immer auf benachbarten Wiesen untergebracht sind.

„Ich würde mir ja wünschen, dass wieder mehr Leute selbst gärtnern.“

Doris Schmitten

Die Wolle, die die Tiere regelmäßig loswerden müssen, nutzt sie ebenfalls im Garten. Entweder im Pflanzloch von Starkzehrern, oder sie mulcht sie in den Beeten unter. Alternativ zeigt sie eine Nutzungsmöglichkeit in einem ihrer „Gartenräume“, der mediterranen Ecke. Dort hat sie die Wurzeln eines Baumes mit der Schafwolle abgedeckt – so speichert die Erde die Feuchtigkeit besser. Organisches Material – ob Küchenabfälle, Wolle oder Grasschnitt – könne man ohnehin nie genug haben, berichtet Schmitten.

Vernetzung über die „Gartengäng“

Woher hat die 61-Jährige all ihr Wissen rund um die Permakultur? „Oh, ich habe mir jahrelang Youtube-Videos angesehen“, sagt sie und lacht. Aus aller Welt würden diese Videos stammen. „Ich schaue die auch auf Ungarisch, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Ich kenne da gar nichts“, sagt sie. Und dann hat sie vieles einfach ausprobiert – erfolgreich, wie der üppige Ertrag des Gartens zeigt. Inzwischen tauscht sie sich mit Gleichgesinnten auf der Plattform Signal aus, organisiert Saatguttauschbörsen und andere Veranstaltungen mithilfe dieser „Gartengäng“.

„Ich würde mir ja wünschen, dass wieder mehr Leute selbst gärtnern“, erzählt Schmitten. „Wir müssen lernen, die Unordnung, die in einem Garten nun mal herrscht, wieder zu ertragen und diese als etwas Wertvolles ansehen. Wir ernähren uns zu 80 Prozent von dem Ertrag unseres Gartens. Ich könnte mir diese Menge an Obst und Gemüse niemals im Bioladen leisten.“ Und dann sagt sie noch etwas, das zum Nachdenken anregt: „Nach dem Holocaust kam immer wieder die Frage an die Menschen auf, die damals gelebt haben: Was habt ihr getan, um das zu verhindern? Und mit Blick auf den Klimawandel, das Artensterben und die damit verbundenen Situationen möchte ich vielleicht meiner Enkelin mal sagen können: Ich hab’ getan, was ich konnte.“