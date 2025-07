Sportvereine bieten mehr als Fußball. Das ist auch im Kreis Ahrweiler so. Wer sucht, der findet auch außergewöhnliche Sportarten. Unsere Zeitung hat drei Angebote herausgesucht, die nicht alltäglich sind.

So wird im Sportverein ABK 54 Ahrbrück Kendo gelehrt. Bis 1991 kannte man im Ahrtal die japanischen Kampfsportarten Judo und Karate, aber mit Kendo wusste man noch nichts anzufangen. Das änderte sich, als bei der Rochuskirmes, die in diesem Jahr vom ABK 54 veranstaltet wurde, das neu zugezogene Ehepaar Arno und Angelika Furth diese Sportart vorführte. Mit der dunklen Kleidung und in ihrer Rüstung wirkten beide schon sehr beeindruckend. „Ein besonderer Reiz lag für die Zuschauer darin, dass bei dieser Kampfsportart Alter, Gewicht oder Geschlecht keine Rolle spielen“, berichtet Arno Furth. Spontan erklärten viele Zuschauer ihr Interesse, und nach einigem Zögern stimmte der Vorstand der Gründung einer neuen Abteilung zu mit Arno und Angelika Furth als Abteilungsleiter und Trainer.

i Trainiert wird in der Sporthalle der Denntalschule. Arno Furth

Trainiert wurde in der Sporthalle der Denntalschule. Aufgrund fehlender Ausrüstung nutzten die Anfänger zunächst tatsächlich Besenstiele. Aber schon ein Jahr später stellte die neue Abteilung ihr Können auf dem Sportplatz den Zuschauern des Dorfturniers vor. Nach der Anfangsbegeisterung blieb ein gutes Dutzend, das regelmäßig trainierte und auch an Vorführungen, Prüfungen oder auch Wettkämpfen teilnahm. Die Abteilung wurde zur Showgruppe des ABK 54 und trat bei zahlreichen Veranstaltungen auf. Neben der Jugendarbeit im Verein unterstützte die Kendo-Abteilung mehrfach das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Altenahr bei verschiedenen Projekten, wie Selbstbehauptungstraining, Konzentrationstraining oder Bewegungskoordination.

i Seit 2022 ist es gelungen, wieder wettkampffähig zu werden. Arno Furth

Bereits vor der Flut musste die Abteilung herbe Verluste verschmerzen. Aufgrund von Umzügen, Ausbildungszeiten oder beruflichen Veränderungen verlor die Kendogruppe kurz vor ihrem 25-jährigen Bestehen innerhalb eines Jahres alle Kinder, Jugendlichen und Frauen. Corona behinderte das Training, und die Flut zerstörte die Halle in Altenburg, wo ein Teil des Trainings stattfand. Seit 2022 ist es gelungen, drei Kämpfer wieder wettkampffähig zu trainieren. Das Verbandsturnier des SWKenV (Rheinland-Pfalz und Saarland) war ein gelungener Wiedereinstieg. „Es ist bisher nicht gelungen, Kendo trotz aller Aktivitäten und aller Berichte in Druck- und in digitalen Medien wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Der ABK 54 wird sich deshalb auch weiter bemühen diese interessante Sportart, die man bis ins fortgeschrittene Alter ausüben kann, zu fördern“, so Arno Furth.

i Boogie-Woogie zieht die Blicke bei öffentlichen Auftritten, wie hier in Simmern bei der Vorstellung einer Koblenzer Tanzgruppe, immer wieder auf sich. Volker Boch

Boogie-Woogie wird unter dem Dach des Birresdorfer Sportclubs trainiert. Es ist ein Gesellschafts- und Turniertanz aus der Familie der Swing-Tänze, der paarweise getanzt wird. Trainiert wird jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshof Birresdorf. „Sofern alle Zeit haben“, so Sabine Kraus und rät denjenigen, die in den Retrotanzkurs hineinschnuppern wollen, sich vorher zu informieren. Angefangen hat alles eigentlich mit der Veranstaltung Rheinbach Classics, wo mit Musik, Motoren und Petticoats der Lifestyle der 50er- und 60er-Jahre zelebriert wurde. Sabine Kraus bedauert, dass es diese Oldtimerveranstaltung nicht mehr gibt. Es sei schwierig gewesen, sie kostendeckend weiterzuführen, zumal auch die Sicherheitsauflagen immer höher geworden seien. Doch hier gab es damals den ersten Kontakt mit Boogie-Woogie-Fans aus der Region und schließlich eine eigene Gruppe in Birresdorf. „Ich glaube, sie existiert seit 2011“, so Kraus. Sicher ist sie sich aber nicht.

i Auslöser der Leidenschaft für Boogie-Woogie war die Veranstaltung Rheinbach Classics, wo mit Musik, Motoren und Petticoats der Lifestyle der 50er- und 60er- Jahre zelebriert wurde. Jochen Tarrach

Was die Formation auszeichnet: Spaß haben. „Wir trainieren uns selbst, bringen uns bei, was wir in verschiedenen Boogie-Vereinen gelernt haben“, so Kraus. Auf keinen Fall soll es steif zugehen. Da darf auch in Leggings oder Jeans trainiert werden. „Und wenn wir keine Lust haben, bei 30 Grad Hitze zu trainieren, gehen wir lieber ein Eis essen“, so Kraus. Mitmachen kann jeder, der ein bisschen Rhythmusgefühl mitbringt. „Es ist ein Angebot für alle Altersklassen, auch wenn die jetzigen Paare zwischen 50 und 60 Jahre alt sind“, so Sabine Kraus, die mit ihrem Mann Edmund 2013 auch schon zu den Organisatoren eines Konzerts in Bad Godesberg gehörte, bei dem die Originalmusiker von Elvis aufgetreten sind.

i Geschicklichkeit, Balance und Konzentration sind gefragt bei Einradfahren. Cornelia Himpfen-Harbott

Im Turnverein Niederlützingen wird in der Lavahalle ebenfalls eine ausgefallene Sportart ausgeübt. Conny Himpfen-Harbott lehrt hier das Einradfahren. Ein ständiger Balanceakt, der Geschicklichkeit, Balance und Konzentration trainiert, und auch für sportliche Menschen eine Herausforderung ist. Angefangen hat alles mit einem Wunsch. „Mein Sohn wollte zum sechsten Geburtstag ein Einrad haben“, erinnert sich Conny Himpfen-Harbott. „Wir haben dann immer eine halbe Stunde vor Beginn des Kinderturnkurses in der Halle geübt“, so die Trainerin. Dadurch wurden Kinder neugierig auf diese Sportart, und an Weihnachten 2007 lag als Weihnachtsgeschenk dann für viele ein Einrad auf dem Gabentisch „Es war ansteckend“, so Himpfen-Harbott. „Wir sind jetzt knapp 20 Mitglieder in zwei Gruppen“, erzählt sie. Die Corona-Pandemie habe die Dynamik etwas ausgebremst und die Mitgliederzahl dezimiert.

i Man muss schon fokussiert sein, um solche Hindernisse zu meistern. Cornelia Himpfen-Harbott

Die Anfänger sind in der Regel sechs Jahre alt. „Die älteste Teilnehmerin ist 28 Jahre alt und trainiert schon die Jüngsten“, so Himpfen-Harbott, die stolz davon erzählt, dass ihre Einradfahrer an der hessisch-rheinland-pfälzischen Meisterschaft im Einrad Freestyle in Dudenhofen teilgenommen haben. Eine Premiere, bei der sie den sechsten Platz erobert haben. „Wir waren die einzigen Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz“, so die Trainerin, die auch von Auftritten an Schulen berichtet. „Wir wollen diese Sportart mehr publik machen. Denn sie trainiert nicht nur das Gleichgewicht. Es ist ein Sport, der sämtliche Muskeln beansprucht. Und man lernt zu fokussieren. So ist es notwendig, die Tricks auch mental umzusetzen und zu erarbeiten. Einrad ist mehr, als von A nach B zu fahren.“ Trainiert wird immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr in der Lavahalle.

Die Trainingszeiten

Der Trainingsort für Kendo ist die Sporthalle der Denntalschule in Ahrbrück, Kesselinger Straße 4; die Trainingszeiten: mittwochs jeweils von 18.30 bis 20 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 12 Uhr nach Vereinbarung. Kontakt: Arno Furth, Telefon 02643/6784, mobil: 01725729674, E-Mail: abfurth@web.de. Boogie-Woogie wird unter dem Dach des Birresdorfer Sportclubs trainiert. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshof Birresdorf. Kontakt Birresdorfer Sportclub: E-Mail: info@birresdorfer-sportclub.deInternet: www.birresdorfer-sportclub.de. Die Einradfahrer aus Brohl-Lützing trainieren immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr in der Lavahalle. Kontakt: Telefon: 02636/3607; E-Mail: kontakt@tv-niederluetzingen.de