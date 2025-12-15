Preis für die Bürger Diese Sinziger sind außergewöhnlich ehrenamtlich tätig Judith Schumacher 15.12.2025, 10:00 Uhr

i Wurden für ihr selbstloses Engagement im Ehrenamt von Bürgermeister Andreas Geron (links) ausgezeichnet: Waltraud Kettler (von links), die Mitarbeiter der Sinziger Tafel und die Vertreter des Trägervereins Dorfgemeinschaftshaus St. Wendelinus. Melanie Walkenbach

Die Stadt Sinzig hat den Ehrenamtspreis an drei Institutionen und Personen vergeben, die sich über die Maßen ehrenamtlich engagieren. Dabei spielt ein öffentlicher Bücherschrank eine maßgebliche Rolle, aber auch ein Dorfgemeinschaftshaus.

Einen Abend im Zeichen des Ehrenamts gab es jetzt zum Jahresende im Sinziger Rathaus. Bereits zum vierten Mal, seitdem der Stadtrat 2021 die Auslobung des Preises beschlossen hatte, wurden Bürger geehrt, die durch sich ehrenamtlich über die Maßen engagieren.







