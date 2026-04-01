Gymnasium in Ahrweiler
Diese Schüler haben ihr Abi am Calvarienberg geschafft
Jetzt haben sie das Abiturzeugnis in der Tasche: die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Calvarienberg.
Jetzt haben sie das Abiturzeugnis in der Tasche: die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Calvarienberg.
Jürgen Weber

74 Schüler haben am Gymnasium Calvarienberg in Ahrweiler erfolgreich ihr Abitur abgelegt. Wer die besten Ergebnisse hatte und wie die Entlassfeier ablief.

Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Motto „Der beste Tropfen aus dem Ahrtal“ haben im Gymnasium Calvarienberg 74 Schüler glücklich und stolz ihre Abiturzeugnisse in Empfang genommen. Die besten Abiturergebnisse erzielten Moritz Heinzkill, Selina Löcher, Anna von Hermert und Charlotte Ziegler, jeweils mit der Gesamtnote 1,0.

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Kreis AhrweilerBildung

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