Gastro-News aus dem Ahrkreis
Diese Restaurants hat Bad Neuenahr-Ahrweiler zu bieten
Mit dem Flair eines Pubs und ihrer deutsch-irischen Küche ergänzt Martina Vosen im Jägerhof das internationale Angebot von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wer italienisch, spanisch, indisch, japanisch, griechisch, chinesisch, französisch etc. essen will, findet ebenfalls sein Lokal in der Kreisstadt.
Eberhard Thomas Müller

Ein Dönerladen hier, ein italienisches Lokal dort, deutsche Küche im Brauhaus: Wie sieht das gastronomische Angebot viereinhalb Jahre nach der Flut in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus? Wir haben uns umgehört.

Lesezeit 2 Minuten
„Saisonal ist im Januar alles sehr eingeschränkt“, so Günther Uhl, Kreisvorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Ahrweiler. Diese Einschätzung bestätigt Christos Tsepidis vom Grill-Imbiss Kouzina in der Ahrhutstraße 27: „Im Januar haben wir klar weniger Kundschaft, doch sind wir sehr zufrieden.

