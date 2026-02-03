Diese Restaurants hat Bad Neuenahr-Ahrweiler zu bieten

Ein Dönerladen hier, ein italienisches Lokal dort, deutsche Küche im Brauhaus: Wie sieht das gastronomische Angebot viereinhalb Jahre nach der Flut in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus? Wir haben uns umgehört.

„Saisonal ist im Januar alles sehr eingeschränkt“, so Günther Uhl, Kreisvorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Ahrweiler. Diese Einschätzung bestätigt

vom Grill-Imbiss Kouzina in der Ahrhutstraße 27: „Im Januar haben wir klar weniger Kundschaft, doch sind wir sehr zufrieden.