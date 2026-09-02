„Favorite Places“
Diese Plätze lieben Kinder und Jugendliche in Breisig
Ganz oben auf der Liste der Lieblingsplätze der Kinder und Jugendlichen in Bad Breisig steht der Spielplatz an der Frankenbachst
Ganz oben auf der Liste der Lieblingsplätze der Kinder und Jugendlichen in Bad Breisig steht der Spielplatz an der Frankenbachstraße in Oberbreisig.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig ist eine der Freizeitstätten für Kinder und Jugendliche. Für reichlich Programm sorgt der „Jukuba“, die dort beheimatete Jugendpflege der VG. Wo aber befinden sich sonst noch Lieblingsplätze des Nachwuchses? 

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Ja, im Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig an der B9 gibt es viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ihre Freizeit zu gestalten. Zusätzlich bietet der „Jukuba“, die dort beheimatete Jugendpflege der Verbandsgemeinde (VG), stets ein vielseitiges Programm an.
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