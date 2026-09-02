Der Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig ist eine der Freizeitstätten für Kinder und Jugendliche. Für reichlich Programm sorgt der „Jukuba“, die dort beheimatete Jugendpflege der VG. Wo aber befinden sich sonst noch Lieblingsplätze des Nachwuchses?
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Ja, im Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig an der B9 gibt es viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ihre Freizeit zu gestalten. Zusätzlich bietet der „Jukuba“, die dort beheimatete Jugendpflege der Verbandsgemeinde (VG), stets ein vielseitiges Programm an.