Am Sonntag gab es beim Brunnenfest in Bad Breisig etliche Oldtimer zu bestaunen. Wir zeigen die Schätzchen in einer Fotostrecke.

Bentley, Ford und Chevrolet, Mercedes, Trabbi, Cadillac: All diese legendären Automarken haben Besucher des Brunnenfests Bad Breisig bewundern können, zumindest so lange sie sich nicht von ein paar Regenschauern abschrecken ließen. Am vergangenen Sonntag fand im Kurpark nämlich ein Oldtimer-Treffen statt, zwar ohne kollektive Einfahrt oder Parade, wie zuvor angekündigt, aber dafür mit erstaunlich vielen Teilnehmern und zahlreichen Fahrzeugen aus allen Epochen.

Auch Oldtimer: Die NSU Quickly ist ein Moped von 1953 und galt während des Wirtschaftwunders als Inbegriff des technischen Fortschritts. Der goldene Cadillac lässt sich mit seiner beachtlichen Länge nur schwer einparken, vor allem rückwärts. Kühlerfigur eines Bentley Motordetail Die Zeitmaschine aus "Zurück in die Zukunft" sieht täuschend echt aus. Blick in den DeLorean Der DeLorean ist ein echtes Unikat. ein Unimog. ein alter Bentley. Ford Mercedes

Besucher sind begeistert von den motorisierten Schätzchen

Sogar ein DeLorean, berühmt gemacht durch die Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“, war am Start, inklusive einer eingebauten – wenn auch nicht funktionsfähigen – Zeitmaschine samt Fluxkompensator. Das Auto mit den emblematischen Flügeltüren war dann auch einer der großen Hingucker. Aber es gab noch weitere Highlights.

„ Da kommen wieder etliche Erinnerungen hoch.“

Besucherin Angelika Theis zur Oldtimershow beim Brunnenfest

Besucherin Angelika Theis war auf jeden Fall ganz fasziniert von der Schau. „Ich bin selber kein Auto-Fan, aber ich finde es toll, wenn sich Menschen für etwas begeistern können und ganz viel Zeit und Energie in die Sanierung eines solchen Fahrzeugs stecken“, sagte sie. „Für mich selbst hat das unglaublich viel mit Nostalgie zu tun, weil ich hier ein Modell des 23-PS-Fiats meiner Mutter ebenso entdeckt habe sowie einen Mercedes, wie ihn mein Vater früher fuhr. Da kommen wieder etliche Erinnerungen hoch.“ Das sah auch Dieter Mertens nicht anders. „Ich finde, es sind einige sehr schöne Oldtimer vor Ort. Insofern lohnt sich ein Rundgang.“

Viele Besitzer schrauben selbst

Doch was zieht einen Oldtimer-Besitzer überhaupt zu derartigen Treffen? „Zunächst einmal trifft man auf Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann“, erklärte Markus Schmidt, der von einem Freund auf den Termin hingewiesen wurde und mit einem dunkelblauen Käfer in den Kurpark gekommen war. „Mein Vater war gelernter Kfz-Mechaniker, und vor etwa 25 Jahren habe ich vorgeschlagen, dass wir uns auch eines dieser alten Schätzchen anschaffen. Seitdem ist der Käfer in Familienbesitz.“ Außerdem möge er die Gemeinschaft der Hobby-Schrauber.

Tatsächlich versuchen viele Oldtimer-Besitzer, ihre Fahrzeuge selber zu restaurieren und in Schuss zu halten. Dies gilt insbesondere für den DeLorean-Besitzer, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Stunden ich in dieses Auto investiert habe“, betonte er. „Die ganze Elektronik, die an die Filme erinnern soll, habe ich natürlich von Hand gebaut, allesamt mit Steckverbindungen, damit der Wagen auch durch den TÜV kommt. Deshalb werde ich den auch nie verkaufen.“

Enge Wege werden zur Herausforderung

Ohnehin sind alle präsentierten Oldtimer natürlich fahrtüchtig, auch wenn die engen Wege im Kurpark von Bad Breisig selbiges nicht immer leicht machten. Vor allem der Besitzer eines goldenen Cadillacs musste ganz schön kurbeln, um das lange Geschoss rückwärts einzuparken. Das ist aber offenbar nur Gewöhnungssache. „Ich komme eigentlich in jede Parklücke rein“, sagte dieser.