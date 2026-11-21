Handwerk in Neuenahr-Ahrweiler Diese Metzgereien behaupten sich gegen die Supermärkte Sofia Grillo 21.11.2026, 14:00 Uhr

i Christoph Ropertz führt den Familienbetrieb in Ahrweiler in dritter Generation. Marco Rothbrust

In Heppingen hat zuletzt die Metzgerei Friedrich für immer ihre Türen geschlossen. Immer mehr familiengeführte Metzgereien verschwinden. Wir haben uns in Bad Neuenahr-Ahrweiler umgesehen, wie groß das Angebot dort und in der nahen Umgebung noch ist.

Mit der Schließung der Metzgerei Friedrich in Heppingen gehen mehr als sieben Jahrzehnte Tradition zu Ende. Damit verliert die Region einen weiteren Fleischereibetrieb. In jüngster Vergangenheit schlossen mit der Metzgerei Wieland in Mayschoß und der Metzgerei Reinhold Olschewski zwei weitere lokale Fachgeschäfte, die das Dorfleben prägten.







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