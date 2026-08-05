Hitzetage mit mehr als 30 Grad werden häufiger – auch in Sinzig. Für einige bedeutet das Tage im Freibad – für Handwerker bedeutet es Arbeit unter freiem Himmel. Wie sie die Tage auf Dächern, Gerüsten und anderen Baustellen aushalten.
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Sengende Hitze, trockene Luft – der Sommer in seiner pursten Form herrscht seit Wochen in Sinzig. Wer kann, fährt in den Urlaub, genießt ein Eis am Marktplatz, spaziert mit der Hündin durch den Luna-Park oder verkrümelt sich mit Klimaanlage in der eigenen Wohnung.