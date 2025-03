Der 1. Oktober 2017 stellt für queere Paare eine Zensur im positiven Sinne da – seit diesem Tag dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Bis in die späten 90er-Jahre war Schwulsein noch kriminalisiert. Heute ist das undenkbar. Aber wie sehen queere Hochzeiten im Wandel der Zeit aus? Ein Gespräch mit der Hochzeitsrednerin Meike Gottschalk aus Köln, die Paare im Kreis Ahrweiler traut.

Am Hochzeitstag spielt Meike Gottschalk Regisseurin. Ein Begriff, den die hauptberufliche Schauspielerin nicht unüberlegt wählt. Die 54-jährige Traurednerin koordiniert die Fotografen und Musiker und achtet darauf, ob die Technik läuft. Kurzum: Sie kümmert sich um den Ablauf am Hochzeitstag.

„Nach der Legalisierung gab es eine große Welle an queeren Hochzeiten. Alle haben geheiratet. Ich glaube, es gab dann auch viele Scheidungen.“

So scherzt Meike Gottschalk, Traurednerin.

Die Schauspielerin hat unter anderem in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ von 1995 bis 1998 eine Hauptrolle gespielt. Ihren ersten Auftrag als Traurednerin erhält sie ausgerechnet 2017. Meike Gottschalk traut damals ein lesbisches Paar. Daher ist sie für uns die ideale Ansprechpartnerin: „Nach der Legalisierung gab es eine große Welle an queeren Hochzeiten. Alle haben geheiratet. Ich glaube, es gab dann auch viele Scheidungen“, scherzt Meike Gottschalk.

i Queere Hochzeiten sind seit dem 1 Oktober 2017 legalisiert. Seitdem können gleichgeschlechtliche Paare sich auch vor dem Altar das "Ja-Wort" geben. Roberto Pfeil/dpa. picture alliance/dpa

In Deutschland sind 2023 knapp 361.000 Ehen geschlossen worden. Laut Statistischem Bundesamt sind etwas über 9000 davon gleichgeschlechtlich – also ungefähr 2,5 Prozent aller Ehen. Im Kreis Ahrweiler sehen die Vergleichswerte ähnlich aus. Zwar verfügt der Kreis Ahrweiler nicht über allgemeine Zahlen, unsere Zeitung hat aber die Werte von der Stadt Remagen, den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau sowie der Gemeinde Grafschaft erhalten. 2024 gab es dort insgesamt 282 Eheschließungen, davon 15 gleichgeschlechtliche Ehen – rund 5 Prozent.

Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Ehen hat Meike Gottschalk dennoch genug gesammelt: „Meine Aufgabe ist es, vor der Zeremonie möglichst viele Details zu sammeln. Ich versuche, Fakten aus den Paaren herauszukitzeln, die nicht einmal die engsten Freunde kennen.“ So entstünden der Traurednerin zufolge die besten Hochzeiten. Was liebst du an dem anderen? Was nervt dich? Das sei immer der lustige Teil der Hochzeit und das Publikum könne das Paar mit solchen Fragen wiedererkennen.

Gibt es Unterschiede bei queeren Hochzeiten?

Die Suche nach dem Besonderen: Gibt es Unterschiede zwischen heterosexuellen und queeren Hochzeiten? In Gesprächen mit vielen Standesbeamten aus dem Kreis erhalten wir eine eindeutige Antwort: Nein, da gebe es keine Unterschiede.

Aber was sagt die freie Hochzeitsrednerin Meike Gottschalk? Sie nimmt uns mit in die Welt des Glamours, den schönsten Tag im Leben vieler Menschen. Alle Augen sind am Hochzeitstag auf die zu Vermählenden gerichtet. Traditionell wartet der Mann auf die Frau am Altar. Doch wie ist das bei queeren Paaren? „Ganz unterschiedlich“, erklärt die hauptberufliche Schauspielerin. Mal wartet die eine Frau auf die andere Frau, mal sitzen die Paare auch vor der Hochzeit gemeinsam vorne.

i Meike Gottschalk moderiert als freie Traurednerin Hochzeiten. Mit ihren Reden macht Sie den schönsten Tag im Leben vieler Menschen noch ein Stückchen schöner. Meike Gottschalk

Aber abseits davon gebe es, so die 54-Jährige, keine Besonderheiten. „Ehrlich gesagt gibt es nur den Unterschied, dass ein Mann einen Mann und eine Frau eine Frau heiratet“. Meike Gottschalk betont, es sei doch eine schöne Botschaft, dass es mittlerweile keine Unterschiede mehr gebe. Sie sei froh, in einem so freien Land zu leben – gerade mit Blick Länder wie Ungarn oder die USA, in denen die Rechte der LGBTQA+ wieder eingeschränkt werden.

Zum Abschluss erzählt Meike Gottschalk eine kuriose Anekdote ihrer ersten Trauung. Eine der beiden Frauen sei deutsch, die andere Irin gewesen. Sie wollten in Irland heiraten. Kurz vor der Hochzeit hätten die irischen Freundinnen die deutsche Frau „entführt“. Sie seien an der Küste mit einer Fähre zu einer abgelegenen Insel gefahren. Diese sei nur mit einem Schlauchboot zu erreichen gewesen. Die deutsche Frau habe Panik im Boot bekommen. Angekommen auf der Insel, sei sie wie versteinert gewesen und habe keinen Fuß mehr in das Boot setzen wollen. Kurioserweise habe die irische Ehefrau einen Hubschrauber organisieren können: „Das sah aus wie im Kino bei James Bond“, meint Meike Gottschalk.