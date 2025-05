Nachgefragt bei Ferdi Heuwagen, Ortsvorsteher von Ahrweiler, was Kinderspielplätze und Freizeitbeschäftigung in der Rotweinmetropole angeht, so favorisiert er aus eigener Kindheitserfahrung die Natur. „Das Maibachklämmchen an der Quarzkaul ist immer einen Besuch wert, nicht nur für Familien mit Kindern“, sagt er. Zudem kann er empfehlen, den Spielplatz zwischen der Schillerstraße und Gierenzheimer Straße aufzusuchen. Auch der wiederhergestellte Spielplatz in der Orsbeckstraße als Projekt des Vereins „Die AHRche“ bietet Spiel und Spaß – wie der kleine Spielplatz im Pfarrgarten von St. Laurentius.

Großes Piratenschiff macht Abenteuerlust

Eine schöne Spielanlage liegt im Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park von Bad Neuenahr, die dank der Spendenbereitschaft nach der Flutkatastrophe wieder mit einem großen Piratenschiff ausgestattet wurde. Der große und beliebte Abenteuerspielplatz an der Ahrtorbrücke ist zum Leidwesen vieler Eltern der Flutkatastrophe zum Opfer gefallen.

i Ein kleiner Spielplatz konnte von vom Verein „Die AHRche" in der Ahrweiler Orsbeckstraße mit Spendengeldern wiederhergerichtet werden. Judith Schumacher

Der durch Spenden finanzierte Indoorspielplatz in Ahrweiler wurde mittlerweile zurückgebaut. Ein neuer Spielplatz soll aber entstehen. „Wie mir bekannt ist, soll dort auf einem Teil der Fläche wieder ein Abenteuerspielplatz errichtet werden, auf dem anderen Teil eine kleine Sportanlage“, so Heuwagen. Wann genau das der Fall sein wird, kann der Ortsvorsteher nicht sagen. Zunächst würde die Feuerwehr auf der gegenüberliegenden Ahrseite wiederaufgebaut. Da gäbe es noch ein Problem mit dem Abfluss, der umgelegt werden müsste.

Radfahrer brauchen Geduld

In Geduld üben müssen sich auch Radfahrer, die den Weg entlang der Ehrenwall’schen Allee fahren möchten. Diese ist laut Ferdi Heuwagen bis zur Mauer der Kliniken abgetragen, um dort zunächst auf einer Länge von 30 Metern eine Prallwand aus Fertigbetonteilen zu errichten, die später mit Bruchsteinen verkleidet werden soll. In einem weiteren Schritt wird die Straße samt Grünstreifen und tiefwurzelnden Bäumen mit Fußgängerweg angelegt. Der Radweg würde dann irgendwann dort installiert, wo sich jetzt der Arbeitsweg befindet.

i Tiptop präsentiert sich die neu angelegte Minigolfanlage in Bad Bodendorf und bietet Spaß für die ganze Familie. Judith Schumacher

Waldkletterpark als Ausflugsziel

Ein beliebtes Ausflugsziel ist auch der Waldkletterpark an der Paradieswiese im Stadtwald von Bad Neuenahr oberhalb des Krankenhauses Maria Hilf. Geboten werden: der Adventureparcours ab 140 Zentimeter Körpergröße (Altersempfehlung: mindestens zehn Jahre) inklusive einer der längsten Seilrutschen Deutschlands (450 Meter/ab 40 bis 100 Kilogramm Körpergewicht befahrbar), mehr als 80 Kletterelemente, die sogenannten Tarzan-Sprünge, die „Todesschleuder“, ein Kletterlabyrinth, der Partnerparcours und Extremparcours sowie der Kinderparcours ab 105 Zentimeter Körpergröße (Altersempfehlung: mindestens vier Jahre).

i Der Waldkletterpark in Bad Neuenahr ist immer einen Ausflug wert. Martin Gausmann

Und gute Nachricht für alle Schwimmfreudigen: Der Wiedereröffnung des Freibades in Ahrweiler am 29. Mai steht nichts mehr im Wege. Das Nostalgie-Thermalfreibad in Bad Bodendorf hingegen wartet noch auf seinen Wiederaufbau. Der benachbarte Minigolfplatz dort hat aber schon wieder geöffnet und erfreut sich großer Beliebtheit.