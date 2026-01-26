Landtagswahl am 22. März Diese 16 Direktkandidaten treten im Kreis Ahrweiler an Johannes Kirsch 26.01.2026, 05:00 Uhr

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Wer beerbt Horst Gies und schafft es Petra Schneider als direkt gewählte Landtagsabgeordnete des Kreis Ahrweiler wieder in das Parlament? Beide CDU-Politiker siegten 2021 mit deutlichem Abstand. Welche Direktkandidaten in diesem Jahr antreten werden.

In zwei Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten haben dann zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme, der Listenstimme, entscheiden die Wähler über die Sitzverteilung der Parteien im Parlament. Für die Wahl der Direktkandidaten steht ihnen die Erststimme zur Verfügung.







