Ein Satz war ausschlaggebend Diebstahl in Sinziger Edeka endet für Obdachlosen übel Jochen Tarrach 09.01.2026, 15:00 Uhr

i Um die Tat in diesem Edeka-Geschäft in Sinzig ging es bei der Verhandlung im Schöffengericht in Ahrweiler. Zur Tatzeit war es noch das Geschäft Thiele. Inzwischen hat der Besitzer gewechselt. Jochen Tarrach

Er wollte eigentlich „nur“ Konserven im Wert von rund 30 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in Sinzig stehlen. Doch der Obdachlose sprach dabei eine massive Drohung gegen eine Angestellte des Marktes aus. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Nur ein einziger unbedachter Satz war es, der am 14. Oktober 2023 aus einem eher geringfügigen Ladendiebstahl einen wesentlich härter zu ahndenden räuberischen Diebstahl machte. Mit einem Rucksack voller Konserven mit Dosensuppen und Salzstangen im Wert von nicht mal 30 Euro flüchtete ein 46-jähriger Arbeitsloser ohne festen Wohnsitz aus dem Edeka-Supermarkt in Sinzig.







