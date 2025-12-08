Die Wut über Weihnachten: Kai Magnus Sting in Bonn

Der ganze Weihnachtstrubel mit allem, was dazugehört, ist wahrlich nicht jedermanns Sache. Wem das alles ganz gehörig gegen den Strich geht, ist Kai Magnus Sting. Warum das so ist, hat er auf der Bühne der Bonner Springmaus verraten.
Er kann sie nicht mehr sehen. Aachener Printen. Bah! Steinharte Plombenzieher mit der Saugkraft einer ganzen Schwamm-Armada, die nach einmaligem Stippen in eine Kaffeetasse selbige staubtrocken zurücklassen, sind Kai Magnus Sting ein Graus. Ebenso wie Marzipan.