Adventliche Stimmung Die Weihnachtsmärkte im Kreis Ahrweiler im Überblick Johannes Kirsch 28.11.2025, 05:00 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Ahrweiler beginnt am Freitag des ersten Adventswochenendes mit einem Konzert des Männergesangsvereins Ahrweiler 1861. Dominik Ketz. Domimik Ketz / Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.

Sie sind Lichterfeste in der dunklen Jahreszeit. Und passende Orte, um sich auf das große Fest am Ende des Jahres einzustimmen. Sie bieten Gelegenheit, um zusammenzukommen und innezuhalten: Wo und wann es im Kreis Ahrweiler Weihnachtsmärkte gibt.

Wenn am Sonntag die erste Kerze am Adventskranz angezündet wird, beginnt für viele die Vorweihnachtszeit. Sie kann von Stress geprägt sein, weil es darum geht, rechtzeitig alle Geschenke zu besorgen. Sie kann aber auch eine Zeit der Entspannung und Gemütlichkeit sein: heißer Glühwein, Weihnachtsmusik und urige Marktstände mit individuellem Kunsthandwerk.







Artikel teilen

Artikel teilen