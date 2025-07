Die Bestrebungen des Solar-Unternehmers Frank Asbeck, die ehemals glanzvollen Zeiten der Waldburg, die jetzt nur noch eine Ruine ist, wiederzubeleben, nimmt die Rhein-Zeitung zum Anlass, in die Historie des alten Restaurants oberhalb von Remagen zu blicken. Asbeck, der schon das Jagdschloss im Remagener Calmuth-Tal, in dem die ehemalige Film-Union untergebracht war, und das Schloss Marienfels von Show-Moderator Thomas Gottschalk erworben hatte, hat entsprechende Planunterlagen bei der Stadt eingereicht. Die Anwohner der Waldburgstraße und des benachbarten Wohngebiets „Auf der Neide“ sind nach Informationen der Rhein-Zeitung wohl auch nur mäßig davon begeistert, dass in ihrem bislang ruhigen Idyll nun eine Ausflugsgaststätte mit kleinem Hotelbetrieb, Eventfläche, Markthalle und Ausstellungsräumen entstehen soll.

Berge ohne Gastronomie sind früher kaum besucht worden

Die Geschichte der Restauration Waldburg auf dem Viktoriaberg zu Remagen nimmt in der neuen Veröffentlichung der Remagener Heimatforscherin Claudia Ahaus über die Hotels und Gastronomiebetriebe der Römerstadt größeren Raum ein. In Band sechs ihrer Geschichtssammlung zur Stadthistorie, im Apollinarisberg-Verlag des Remageners Erhard Wacker erschienen, hat sie die Ursprünge und Entwicklung der Waldburg und deren Bedeutung für die touristische Entwicklung der Stadt mittels gesammelter Anzeigen und Zeitungsberichte festgehalten.

i Der Verschönerungsverein feierte Richtfest. Baptist Schneider

So soll im Jahr 1869 ein rheinischer Gelehrter, der den Anblick genossen hatte, die Remagener davon überzeugt haben, dass zwischen Köln und Bingen kein schöneres Panorama am Rhein existiert. Daraufhin bildete sich im Ort ein Verschönerungsverein, welcher einen breiten, bequemen Weg sowie ein Plateau nebst Schweizerhütte anlegte und den damals sogenannten Keris in Victoriaberg umtaufte. Später befand dieser Verein einen fühlbaren Mangel in dem Fehlen eines Gasthofs, da „alle derartigen Anlagen auf den Bergen der Umgegend sich einer lebhaften Frequenz erfreuten, während ,unbewohnte‘ Berge einen sehr geringen Besuch aufwiesen. Mit dem Besuch der Berge aber wachse der Besuch der am Fuße liegenden Städte von selbst, der Nutzen sei also ein doppelter“, so war man der Auffassung. Der Victoriaberg war im Jahr 1888 sogar in den Wettbewerb bei der Suche nach „Schönen Punkten für das Kaiserdenkmal der Provinz“ getreten und wurde ebenso wie die Humboldtshöhe bei Vallendar vorgeschlagen.

Die Waldburg war einst ein beliebtes Ausflugsziel

Um dem Missstand einer fehlenden Lokalität abzuhelfen, wurde die Errichtung eines Wirtschaftsgebäudes samt Turm und mit Logierzimmern beschlossen. Zu Pfingsten, am 28. Mai 1898, wurde das Haus Waldburg als „edelste Perle am Rhein“ eröffnet. Als erster Pächter fungierte der Besitzer des Hotels Germania in Bonn, Norbert Küch. Von da an war das Haus nicht nur beliebtes Ausflugsziel, Tagungs- und Konferenzort, sondern auch beliebter Veranstaltungsort. So gastierte unter anderem auch ein Flaschenspielvirtuose und Könner am Verrophon nach dem Prinzip von singenden Weingläsern dort.

i Einer der ersten Pächter: Wilhelm Bertram vor dem Restaurant. Baptiste Schneider

In den von Claudia Ahaus sorgsam zusammen getragenen Zeitungsnotizen und Berichten bekommt der Leser einen Eindruck vom Glanz vergangener Zeiten, in denen etwa ganze Reisegesellschaften dort lagern, die schattigen Waldwege erkunden und den Blick auf Ahrtal und Rhein genießen konnten, von Feuerwerken oder opulenten Festlichkeiten. Über einen längeren Zeitraum kamen regelmäßig bis zu 1000 Besucher per Bahn oder mit Sonderschiffen nach Remagen, auch um sich auf der Waldburg zu treffen.

Auch skurrile Veranstaltungen sind verzeichnet

Eine der Festivitäten war durch den Kölner Buchdruckerverein, Gesangverein Gutenberg und Thypographenverein Concordia organisiert, die eine Gedächtnisfeier des Buchdruck-Erfinders Gutenberg ausrichteten. Samt Extraschiff nach Remagen mit Festzug in mittelalterlichen Kostümen und historischem Festakt. Manche Anzeigen weisen auf recht schräge Veranstaltungen hin. So kündigte 1900 der Verein ehemaliger Artilleristen per Zeitungsnotiz an: „Es treffen per Schiff von China kommend drei gefangene Chinesen (Boxer) in Remagen ein und werden unter starker artilleristischer Bedeckung sofort auf den Victoriaberg eskortiert.“

i Der Geschichte der Hotel- und Gastronomiebetriebe sind zwei der sechs Bände über die Historie Remagens von Claudia Ahaus gewidmet. Judith Schumacher

Aber auch solche Organisationen wie der Alldeutsche Verband, dessen Programm expansionistisch, pangermanisch, militaristisch, nationalistisch sowie von rassistischen und antisemitischen Denkweisen bestimmt war, fanden sich für Treffen und Feste ein. Ob Gauturnfahrt, katholischer Volksverein, Anthroposophen-Gesellschaft oder Kölner Fußballer, oftmals Gruppen aus Solingen, Feuerwehren, Karnevalsgesellschaften – die Waldburg war beliebt. Auch die NSDAP traf sich dort.

Werbeschilder wurden verboten

Zeitweise müssen die Vorzüge des touristischen Angebots der Gegend derart ausufernd von Schildern und Plakaten beworben worden sein, dass diese „Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden durch zudringliche Geschäftsschilder“ per Gesetz verboten wurde. In einem Bericht von 1902 in der Westfälischen Zeitung heißt es: „Es wird damit die gewünschte Grundlage bieten, um allen, die Freude an der schönen Natur haben, diesen Genuss von geschäftlicher Aufdringlichkeit zu bewahren. Seit Jahren hat man auf den Erlass eines solchen Gesetzes gedrängt, das wesentlich dazu beitragen sollte, den Idealismus in unserem Volke zu pflegen und dem störenden Vordringen wirtschaftlicher Interessen innerhalb klarer Grenzen entgegenzutreten. Wir brauchen nur an den abstoßenden Eindruck zu erinnern, den noch vor wenigen Jahren der Victoriaberg in Remagen auf alle Reisenden hervorrufen musste, als auf ihm angesichts des Bahnhofes zahlreiche zudringliche Geschäftsschilder die Vorzüge von Gasthöfen eines benachbarten Badeortes anpriesen.“ Hiermit war dann möglicherweise das ehemalige Bad Sinzig gemeint, das 1857 nach der Entdeckung der Mineralquelle eröffnet wurde und als Kurbetrieb lief.

Einbrecher und Diebe suchten das Anwesen heim

Immer wieder war die Waldburg auch Anziehungspunkt für Einbrecher und Diebe. So geht aus einer Zeitungsnotiz von 1890 hervor, dass „Nachtschwärmer die Thür der auf der Victoria-Höhe befindlichen Restauration gewaltsam erbrochen und den Vorrath an Schweizer Käse, Brödchen, Cognac und Cigarren entführt haben. Derselbe Fall pflegt übrigens in jedem Sommer vorzukommen.“

i Blick von der Waldburgterrasse auf die Ludendorff-Brücke um 1936. Baptiste Schneider. Picasa

Andere Vorkommnisse rund um die Waldburg lassen den Leser schmunzeln. So etwa das zweier Schwindler, die im Jahr 1902 für eine Großveranstaltung eines vermeintlichen Kölner Vereins Rosenknospe das Restaurant und Kutschfahrten buchte, Blumenbouquets bestellten und eine Besuchsanzeige samt Einladung der Einwohner gegen Eintritt schalten ließ. Die Herren Quartiermacher zechten in den Wirtshäusern auf Kosten der „Rosenknospe“, welche am Sonntag für sie alles begleichen würde. Die Gewerbetreibenden sahen mit Freuden der großen Einnahme entgegen, die jedoch nie kam, da alles frei erfunden war.

Man erklomm den Berg per Esel

Bis 1932 fehlte eine gute Fahrstraße, sodass der Berg für Automobilisten nur an trockenen Tagen erreichbar war. Oder mit dem Esel. Denn das war auch ähnlich wie beim Drachenfels gang und gäbe. Zuerst baute der Freiwillige Arbeitsdienst, später rund 70 sogenannte Wohlfahrtserwerbslose, die Straße aus, nachdem etwa 50 Anlieger schriftlich die Zustimmung erteilt hatten, dass die Stadt das notwendige Gelände kostenlos übernehmen durfte. Bei den Bauarbeiten wurden römische Wasserleitungen freigelegt.

1934 wurde die Straße für den Verkehr freigegeben, was auch die Landwirte „Auf Kirres“, dem Anbaugebiet, was heute als „Plattborn“ bekannt ist, sehr freute, denn hierdurch wurden 300 Morgen Land erschlossen. Nun konnte man auch mit einer großen Dreschmaschine dort hochfahren.

1970 machte die Waldburg dicht

Doch im Jahr 1970 wurde die Waldburg geschlossen. Heimatforscherin Claudia Ahaus vermutet, dass der touristische Trend nun nach dem südlichen Europa ging. Allerdings heißt es in der Festschrift zum 150. Bestehen des Verschönerungsvereins: „Nun war aber der Betrieb irgendwelchen Neidern, im Verbund mit kleinkarierten Behörden, ein Dorn im Auge. Besonders die große Halle, die bald von davor gepflanzten Tännchen aus der Sichtbarkeit rheinromantikverklärter Augen entschwunden wäre, diente als wirksamer Aufreger, sodass sie Anfang der 60er-Jahre zum Verschwinden verurteilt war.“

Nur noch einmal öffneten die damaligen Pächter Waltraud und Majo Schumacher mit Seniorchefin Anna Pilger ihre Pforten. Nämlich als die Remagener Narrenzunft 1974 keinen Veranstaltungsort für die Proklamation ihres Prinzenpaares fand. Danach war die Waldburg als Motivwagen in den Karnevalsumzügen noch länger zu sehen. Gespannt sein dürfte man nun, wie das Vorhaben Frank Asbecks seinen Fortgang nimmt.