Wiederaufbau: Neuanfang in edlem Ambiente Die Tradition blüht auf: Bad Neuenahr hat wieder eine Kurschänke 30.10.2024, 12:19 Uhr

i Sie sind stolz, dass die Kurschänke In Bad Neuenahr nach großer Kraftanstrengung wieder geöffnet ist (von links): Günter Kill, Heike Ritter und Wolfgang Steinheuer blicken zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Hans-Jürgen Vollrath

Die Patienten der Kliniken Bad Neuenahr sind schon länger wieder zurück. Jetzt gibt es für sie auch wieder einen nahen Treffpunkt.

Es ist ein Stück Rückkehr in den normalen Alltag der Kliniken Bad Neuenahr und ein Meilenstein im Wiederaufbau: die Eröffnung der Kurschänke by Weinstein. Gleichzeitig steht der Haupteingang der Klinik Kurköln in der Lindenstraße wieder zur Verfügung.

