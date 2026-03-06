Saisonstart in der Eifel Die Touristenfahrten am Nürburgring beginnen mit gemischten Gefühlen Jürgen C. Braun 06.03.2026, 11:00 Uhr

i Mit der schweren Frittentheke (scherzhaft für Heckspoiler) geht es in wenigen Sekunden los, wenn sich die Schranke öffnet. Jürgen C. Braun

Motorengeheul trifft auf Anwohnerkritik: Am Samstag öffnet die Nordschleife wieder für Hobbypiloten. Während Fans bei stabilen Preisen und neuer Ausfahrt auf die Piste drängen, blicken die Nachbarn der Rennstrecke dem Trubel mit Skepsis entgegen.

Für die einen wird von diesem Tag an das Leben erst wieder so richtig lebenswert, für die anderen ist er gleichbedeutend mit dem Ende der winterlichen Stille und Zurückgezogenheit. Der Start der Nürburgring-Touristensaison am kommenden Samstag, 7. März, ist in jedem Jahr ein zweischneidiges Schwert.







