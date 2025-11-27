Jubiläum in Niederzissen Die Stadtsoldaten lieben Karneval seit 75 Jahren Martin Ingenhoven 27.11.2025, 10:00 Uhr

i Zum 75. Geburtstag zeigen sich die Niederzissener Stadtsoldaten in bester Feierlaune. Martin Ingenhoven

Die Niederzissener Stadtsoldaten sind eine feste Institution im Brohltaler Karneval. Dieses Jahr werden sie 75 Jahre alt – und können auf eine spannende Geschichte zurückblicken.

„Manes steht Kopp“ – unter diesem Motto feiert ganz Niederzissen in dieser Session Karneval. Für den freudigen Kopfstand beim beliebten Karnevalsmaskottchen, das sicherlich schon einiges im Schatten der Burg Olbrück erlebt hat, sorgt in diesen Tagen ein ausgelassenes Jubiläum in den Farben Rot und Blau: Die Niederzissener Stadtsoldaten feiern in diesem Jahr ihren 75.







