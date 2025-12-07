Wiederaufbau abgeschlossen Die Poststraße im Herzen von Bad Neuenahr ist fertig Jochen Tarrach 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Schon ist sie geworden, die Poststraße in beiden Hälften. Die Bäume im nördlichen Teil werden noch in dieser Woche gepflanzt. Jochen Tarrach

Am Samstag war es endlich so weit: Die Neuenahrer Poststraße ist nach zahlreichen Bauarbeiten nach der Flut 2021 wiedereröffnet worden. Dort kann man nun nach Herzenslust bummeln.

„Bad Neuenahr kommt nicht nur zurück, es kommt viel stärker zurück.“ Das waren am Samstag die Worte von Bürgermeister Guido Orthen, als er im Beisein von Innenminister Michael Ebling sowie Einzelhändlern und zahlreichen Bürgern der Kurstadt nach langem und geduldigem Warten die Poststraße im Zentrum des Ortes wieder eröffnete.







