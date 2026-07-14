Erinnerungen an die Flutnacht Die Nacht, die niemand im Kreis Ahrweiler vergisst Celina de Cuveland 14.07.2026, 17:00 Uhr

i In Bad Neuenahr herrscht nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli das absolute Chaos. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hat das Leben der Bürger im Kreis Ahrweiler verändert. Ein so einschneidendes Erlebnis hinterlässt Spuren. Und nahezu jeder wird sich erinnern, was er in dieser Nacht getan hat. Einige unserer Leser berichten.

Der Abend des 14. Juli 2021 hat im Leben der Menschen im Kreis Ahrweiler eine Zäsur hinterlassen. Die verheerende Flutkatastrophe spülte an diesem Abend Häuser, Autos, Bäume, Tiere und Menschen fort. Sie hinterließ das Ahrtal in völliger Zerstörung. Und auch wer nicht selbst betroffen war, wird sich wegen der Tragweite der Katastrophe vermutlich immer daran erinnern, was er an diesem Abend getan hat.







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