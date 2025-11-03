Brauchtum mit Laternenschein Die Martinszüge im Kreis Ahrweiler im Überblick 03.11.2025, 17:00 Uhr

i Das Martinsfeuer und selbst gebastelte Laternen gehören zu jedem Martinszug. Gerade auf Kinder übt das Brauchtum eine große Faszination aus. dpa/Maurizio Gambarini

Wohl jeder kennt die Geschichte vom Reiter, der den Mantel teilt und so dem armen Bettler hilft und nahezu in jedem Dorf finden rund um den 11. November Martinszüge statt. Eine aktuelle Übersicht über die Umzüge im Kreis Ahrweiler ist hier zu finden.

In Gedenken an den Heiligen Martin von Tours finden im Kreis Ahrweiler auch in diesem Jahr viele Umzüge statt. Gerade für Kinder, die mit ihren bunt geschmückten und oft selbst gebastelten Laternen durch die Straßen ziehen, ist das meist ein besonderes Erlebnis.







