Welch ein Kraftakt: Die Sinziger Orgel ist endlich restauriert, nachdem bereits vor 15 Jahren klar war, dass sie dringend einer Überholung bedarf. Was an dem Prozess so lange gedauert hat und wieso die Orgel etwas Besonderes ist.

In der Löhndorfer Pfarrkirche St. Georg steht mit einer 1870 erbauten Orgel des bekannten Orgelbauers Carl Krämer aus Osnabrück seit vielen Jahren ein meist wenig beachteter Schatz der historischen Orgelbaukunst des 19. Jahrhunderts. Ein echter Geheimtipp. Da die Pfarrgemeinde nicht sehr groß ist, ist es für sie schwierig, das wertvolle Instrument zu hegen und zu pflegen. Dazu braucht es den Einsatz der Verantwortlichen der Pfarrgemeinde und deren Gläubigen.

15 Jahre dauerte es, bis genug Geld für die Instandsetzung gesammelt war

„Wir wollen unseren Nachkommen ein gut gepflegtes und intaktes Instrument überlassen, das ist unsere Aufgabe“, so der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Friedhelm Münch. Unter all den Instrumenten der Welt hat die Orgel eine herausragende Stellung. Sie wurde als Königin der Instrumente ausgewählt, in der Kirche zur Ehre Gottes zu spielen. Mal mit kräftigen Tönen, mal mit zarten Klängen unterstützt sie den frommen Gesang der Christen.

1833 eingesegnet bildet die Pfarrkirche St. Georg noch heute das geistliche Zentrum von Löhndorf.

Als nun wieder einmal eine Instandsetzung und Restaurierung der Löhndorfer Orgel fällig war, hat es ganze 15 Jahre gedauert, ehe die erforderliche Summe von weit über 110.000 Euro gesammelt war. Zuschüsse des Bistums fließen dazu nicht. Pfarrfeste, Konzerte der örtlichen Gesangvereine und des Kirchenchores standen viele Jahre ganz im Zeichen der Orgel. Das alles war nicht so ganz einfach, da am Dachstuhl und im Glockenturm der Kirche selbst ebenfalls Erhaltungsreparaturen notwendig waren.

So konnte erst im September 2024 der Restaurierungsauftrag an die Firma Merten in Remagen vergeben werden. Am vergangenen Sonntag (30. März) war es innerhalb einer gut besuchten Feierstunde nun so weit, dass unter Mitwirkung der örtlichen Chöre die Orgel neu eingesegnet wurde und Kirchenmusiker Benedikt Röhn als Nachfolger des unvergessenen Albert Schick wieder erste Kompositionen spielen konnte.

Kirchenmusiker Benedikt Röhn ließ die Orgel zur Neueinsegnung erklingen und zog dazu alle Register.

Zur Geschichte der Löhndorfer Orgel

In verschiedenen Büchern, auch über die Stadt Sinzig, mehreren Broschüren und überlieferten Schriften aus dem Pfarrarchiv finden sich interessante Informationen zur Geschichte der Löhndorfer Orgel. Es war um 1870, als man in Osnabrück in der bekannten Werkstatt des Orgelbauers Carl Krämer auftragsgemäß begann, eine neue Orgel zu bauen. Die viele Mühe der Handwerker lohnte, es wurde ein wunderschönes Instrument. Krämer konnte sich mit diesem Auftrag gegen andere namhafte Orgelbauwerkstätten wie der von Johann Adolph Ibach in Wuppertal-Beyenburg und der von Johann Schlaad in Waldlaubersheim durchsetzen. Schon bei der Abnahme des nach Monaten fertigen neuen Instrumentes wurde es hoch gelobt. Das Werk sei in allen Teilen äußerst gelungen, erklärte Musikdirektor Toepler aus Brühl in seiner Revision am 3. November 1870. Sie sei ein echter Schatz der Orgelbaukunst des 19. Jahrhunderts, stellte er fest. Das Werk hat 26 Register; Pedal und zwei Doppelzüge. „Der Ton ist stark abgerundet und wohlklingend, das Gebläse vorzüglich“, stellte Musikdirektor Toepler fest.

Als die Orgel 1871 ausgeliefert werden sollte, begann für sie ein seltsamer und heute nicht mehr ganz nachvollziehbarer Irrweg. In der Barbarossastadt Sinzig am Rhein sollte sie aufgestellt werden und in der dortigen Pfarrkirche St. Peter aufspielen. Doch dazu kam es nicht. Die Begründung klingt heute kaum nachvollziehbar, aber die Orgel passte angeblich nach damaligem Geschmack nicht zum Stil des Sinziger Gotteshauses. Den Löhndorfern war das gerade Recht, denn auf der Empore ihrer 1833 neu geweihten Pfarrkirche St. Georg war noch Platz. So wurde die Orgel einfach dorthin umgeleitet.

Ein wahrlich einmaliges Foto. Bei der Kirchenrenovierung im Jahr 2014 wurde der Hahn von der Turmspitze genommen und neu vergoldet.

Inzwischen mehrfach restauriert und sogar hin- und her gerückt hat die nun erfolgte Restaurierung den optischen und klanglichen Zustand, wie er wohl 1870 erdacht worden war, wiederhergestellt. Die Orgel steht nun wie früher an der Emporenbrüstung und die im Ersten Weltkrieg eingeschmolzenen Zinn-Pfeifen sind rekonstruiert. Viele Pfeifen wurden durch unsachgemäße Reparaturen der Nachkriegszeit beschädigt. Nun sind sie wieder gereinigt, repariert, ergänzt und zum Klingen gebracht worden.