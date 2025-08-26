Für die Veranstalter der Klangwelle sind die Bauarbeiten im und um den Neuenahrer Kurpark immer wieder eine Herausforderung. Doch auch im kommenden Oktober geht die Großveranstaltung an den Start. So sieht das Programm aus.

Zum elften Mal wird die Klangwelle im Oktober dieses Jahres den Neuenahrer Kurpark in eine abendliche Welt aus Licht, Feuer, Musik und Wasser verwandeln. Vom 9. bis 12. Oktober und vom 16. bis 19. Oktober können die Besucher das Spektakel unter dem Motto „One Vision“ erleben. „One Vision – das steht für eine gemeinsame Vision. Es ist ein facettenreiches Motto und steht für Zusammenhalt, Frieden und Einigkeit“, erklärt Roland Nenzel bei der Pressekonferenz zur Klangwelle am Dienstag.

Nenzel ist künstlerischer Leiter in der „Klangwellen-Familie“, wie sich das Organisationsteam hinter der Veranstaltung liebevoll nennt. In diesem Jahr muss das Team allerdings bei der Umsetzung wieder eine Herausforderung bewältigen – die Umsetzung einer Großveranstaltung mitten in einer Baustelle.

Immer wieder neue Herauforderungen

Denn die Bauarbeiten im Kurpark und an der Randbebauung laufen nach wie vor. Daran ändert auch die Klangwelle nichts. Allerdings ist den Initiatoren die Baustellenproblematik bereits aus den Vorjahren bekannt. „Darin, provisorische Lösungen zu finden, sind wir inzwischen schon Meister“, lacht Jan Ritter, Geschäftsführer der Ahrtal Marketing GmbH auf der Pressekonferenz.

i Roland Nenzel (von links), Jan Ritter und Moderator Thomas Spitz bei der Pressekonferenz zur Klangwelle 2025. Martin Gausmann

Bestehen wird die Klangwelle auch in diesem Jahr wieder aus mehreren Akten. Im ersten Akt soll es, so die Organisatoren, um das Zusammenstehen gehen – in Deutschland, in Europa, in der Welt. Große Rock- und Pop-Hymnen treffen auf sinfonische Meisterwerke, verschmelzen mit Wasser, Feuer und Licht zu einer Hommage an das Miteinander, so heißt es in der Ankündigung. Freuen können sich die Zuschauer in diesem Akt auf Songs wie „One Vision“ von Queen und „One“ von U2.

i Das Team der Klangwelle freut sich auf das Event im Oktober. Martin Gausmann

Der zweite und dritte Akt dreht sich nach einer 20-minütigen Pause um das „Dolce Vita“ im Rheinland. Es geht um die Lebensfreude. Unterstützt wird die Licht- und Feuershow dabei von Livemusik. Im kölschen Teil tritt das Duo Saxosing auf. Zu hören gibt es Kulthits der Höhner, von Kasalla und Brings. Danach geht es aus Köln nach Italien. Klassiker wie „Azzurro“ von Adriano Celentano, „Sara perché ti amo“ von Ricchi e Poveri oder Hits von Eros Ramazotti lassen Urlaubsstimmung aufkommen.

Geplant ist außerdem ein Auftritt des Sängers und Tenors Silvio d’Anza. „Wir freuen uns riesig, Silvio in diesem Jahr live bei der Klangwelle dabei zu haben. Das werden besondere Momente“, weiß Dominik Kremer, Leiter des Veranstaltungsmanagements.

i Bereits in den vergangenen Jahren war die Klangwelle ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Zum Schluss, im vierten Akt, dreht sich alles um den Zeitgeist. Denn natürlich dürfen auch moderne Stücke nicht im Repertoire der Klangwelle 2025 fehlen. „Die Show feiert das Hier und Jetzt und blickt mutig in die Zukunft“, heißt es in der Ankündigung der Ahrtal Marketing GmbH. Gespielt werden Hits wie „Thank You“ von Dimitri Vegas oder „Forever Young“ in der Version von David Guetta.

Der erste Samstag der Klangwelle, 11. Oktober, ist bereits ausverkauft. „So früh wie nie zuvor“, berichtet Jan Ritter. Die Veranstaltung sei inzwischen etabliert im Ahrtal und auch weit darüber hinaus. Im vergangenen Jahr hatte die Klangwelle im Kurpark mit einer pompösen Show ihr 10-Jähriges gefeiert. 2026 wird dann noch einmal eine Herausforderung für die Veranstalter werden – denn genau in diesem Zeitraum läuft der Umbau des Kurparkes. Man sei aber guter Dinge, die Klangwelle dennoch durchführen zu können, so Ritter.

2027 kann dann vielleicht wieder zur Normalität nach der Flutkatastrophe und den Corona-Jahren zurückgekehrt werden. Denn dann dürfte der Umbau des Kurparks weitgehend abgeschlossen sein. „Und dann kann man sich vielleicht auch wieder ein Konzept überlegen, das für mehrere Jahre greift, weil sich die Infrastruktur vor Ort nicht immer wieder verändert wird“, hofft Jan Ritter.