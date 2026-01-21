Da griffen auch die zukünftigen Bewohner der Bandorfer Kita schnell zum Spielzeugbagger: Der Spatenstich für die neue Kita am Dienstag sorgte für Freude bei Erzieherinnen und Kindern. Wenn alles gut läuft, ist die Kita im Sommer 2027 bezugsfertig.
Bald kann es losgehen: Die Kindertagesstätte Bandorf, die seit inzwischen sechs Jahren in der Planung ist, soll endlich errichtet werden können. Am vergangenen Dienstag hatte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) daher zum Spatenstich auf das Gelände am Lohweg eingeladen.