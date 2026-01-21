Viel Platz zum Spielen Die Jüngsten freuen sich auf neue Kita in Bandorf Thomas Kölsch 21.01.2026, 15:00 Uhr

i Einige Kinder würden am liebsten schon jetzt mit den Arbeiten für die neue Kita Bandorf anfangen. Im Hintergrund: Aleksandra Krol, Bürgermeister Björn Ingendahl, Heike Veith vom Planungsbüro rwk-Architektur und Integrationskraft Sabine Frechen (von links). Thomas Koelsch

Da griffen auch die zukünftigen Bewohner der Bandorfer Kita schnell zum Spielzeugbagger: Der Spatenstich für die neue Kita am Dienstag sorgte für Freude bei Erzieherinnen und Kindern. Wenn alles gut läuft, ist die Kita im Sommer 2027 bezugsfertig.

Bald kann es losgehen: Die Kindertagesstätte Bandorf, die seit inzwischen sechs Jahren in der Planung ist, soll endlich errichtet werden können. Am vergangenen Dienstag hatte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) daher zum Spatenstich auf das Gelände am Lohweg eingeladen.







