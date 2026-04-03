Dass Patrick Lück eines Tages Gesicht und Stimme der Höhner und somit eines der Aushängeschilder des kölschen Karnevals sein würde, war nicht unbedingt vorgezeichnet: Nach absolvierter Schulzeit und Lehre in Wissen hat der aus Roth-Hämmerholz stammende Musiker lange Jahre als Bankkaufmann Kunden beraten und Bilanzen geprüft.
Am Ende waren es die Teenager-Hormone, die den heute 49-Jährgen zur Musik gebracht haben: Über beide Ohren in eine Mitschülerin verknallt, trat er dem Schulchor bei, in dem die damals Angebetete mitsang. „Das war genau der richtige Auslöser, weil das zu meinem ersten Solo-Bühnenauftritt bei meiner eigenen Schulabschlussfeier vor 200 Eltern geführt hat“, erinnert sich Patrick Lück schmunzelnd im Talk-Podcast „RZähl mal!“.
So wurde Patrick Lück erst zum Cover-Sänger und schrieb später auch eigene Songs, gewann einen Talentwettbewerb von RPR1, hing seinen Job bei der Bank endgültig an den Nagel, sang im TV ein Duett mit Chris de Burgh, trat mit den Söhnen Mannheims auf und spielte Support-Gigs für Johannes Oerding und Max Giesinger.
Die Höhner waren ein Sechser im Lotto
Mit der Corona-Pandemie stand die aufblühende Musikkarriere des heute mit Frau und den beiden Kindern in Wehr im Brohltal lebenden Lück beinahe vor dem Aus: „Ich habe zwischendurch wirklich so gestruggelt, dass ich überlegt habe im Gartenbau zu arbeiten, um für meine Familie an Geld zu kommen“. Das Engagement bei den Höhnern komme ihm im Rückblick wie „ein Sechser im Lotto“ vor kommentiert Lück mit einem hörbaren Kloß im Hals in „RZähl mal!“.
Wie genau es dazu kam, dass Patrick Lück Ende 2021 mitten in der Pandemie zum neuen Höhner-Frontmann wurde, wie die Öffentlichkeit auf den Generationenwechsel bei der kölschen Kult-Band reagiert hat und wie die Übergangszeit an der Seite von Urgestein Henning Krautmacher war - darüber und über den einmaligen Auftritt vor kuttentragenden Metallfans in Wacken 2022 und über kommende Höhner-Projekte gibt Patrick Lück ausführlich Auskunft im Talkpodcast der Rhein-Zeitung.
Jetzt einschalten!
Patrick Lück ist seit Ende 2022 Frontmann der Kölschrockband „Höhner“. Der Sänger lebt in Wehr im Brohltal. Dort geht er auch gern schon mal eine Runde joggen. Wir haben mit ihm über Familie, Karnevalsmusik und die Liebe zum Brohltal gesprochen.
Sänger der „Höhner“ verrät, was er am Brohltal liebt
Patrick Lück ist seit Ende 2022 Frontmann der Kölschrockband „Höhner“. Der Sänger lebt in Wehr im Brohltal. Dort geht er auch gern schon mal eine Runde joggen. Wir haben mit ihm über Familie, Karnevalsmusik und die Liebe zum Brohltal gesprochen.