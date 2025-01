Kita-Bau und Feuerwehrhäuser Die Grafschaft hat 2025 einiges vor 23.01.2025, 17:00 Uhr

i Die provisorische Brücke zwischen Birresdorf und Leimersdorf könnte bald durch eine dauerhafte Lösung ersetzt werden. Horst Bach

In der Grafschaft wird es nie langweilig: Auch 2025 stehen einige Bauprojekte und Herausforderungen für die Gemeindeverwaltung und den Rat an. Wir haben mit Bürgermeister Achim Juchem auf spannende Projekte geschaut.

Die Kinderbetreuung, der Hochwasser- und Starkregenschutz sowie der Neubau von Feuerwehrhäusern - diese Themen werden die Bürger, die Verwaltung und auch den Bürgermeister in der Gemeinde Grafschaft in diesem Jahr umtreiben. Denn auch wenn die Grafschaft weitaus nicht in dem Maße flutbetroffen ist, wie die Nachbargemeinde Altenahr und die Kreisstadt, stehen doch einige wichtige Bauprojekte in diesem Jahr ins Haus.

