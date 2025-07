Felix Lüdenbach konnte es selbst kaum glauben, als er zum Ahrweinkönig gekürt wurde. Eine Premiere im Ahrtal. Jetzt hat er die ersten Wochen in diesem Amt erlebt. Was ihm wichtig ist und wofür er steht, hat er unserer Zeitung erzählt.

Es war eine von vielen bejubelte Premiere: Das Ahrtal hat einen Weinkönig. In den ersten fünf Tagen nach der Wahl hat es Felix Lüdenbach noch gar nicht realisiert, dass er es wirklich geworden ist. Nun ist er seit Pfingsten im Amt und hat viel vor.

„Es war ein unbeschreiblicher Moment damals auf der Bühne“, erinnert er sich an den Freitag vor Pfingsten. Er habe es kaum glauben können, als sein Name aufgerufen und ihm die silberne Krone aufs Haupt gesetzt wurde. „Es war so laut, dass ich meinen Namen zuerst gar nicht verstanden habe“, sagt er. „In der ersten Nacht danach habe ich nur drei Stunden geschlafen.“ Vieles ging ihm durch den Kopf.

Doch was heißt das jetzt für ihn, Ahrweinkönig zu sein? Und wie gehen die Menschen damit um, wenn sie nun einen Mann in dieser Funktion erleben? Was das denn für ein Krönchen auf dem Kopf ist, sei er einmal etwas provokant gefragt worden. Begegnungen dieser Art seien aber eher selten. „Ich kann damit sehr gut umgehen“, sagt er. „Wenn die Leute wüssten, wie viel Zeit ich in dieses Ehrenamt investiert habe, würden sie sich nicht über die Krone lustig machen.“ Und dabei sollte es auch keine Rolle spielen, ob eine Frau oder diesmal ein Mann die Winzer und das Ahrtal repräsentiert. „Ich bin halt der Felix“, so Lüdenbach. Die Zeiten, in denen es genügte, winkend und lächelnd als holde Weiblichkeit zu glänzen, seien für die meisten zwar längst vorbei, aber es gebe trotz aller Anerkennung und Wertschätzung immer noch dieses Klischee in den Köpfen, beobachtet Lüdenbach. „Wie viel eine Weinmajestät wissen muss, ist nicht so bekannt.“

In einem Klima von Akzeptanz, Offenheit und Selbstverständlichkeit von Vielfalt sei er selbst aufgewachsen. „Meine Familie hat mir gesagt, wie stolz sie darauf sei, dass ich Ahrweinkönig geworden bin.“ Mit am meisten hat sich der bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler angestellte Erzieher über die Gratulation aus der Kita gefreut, in der er arbeitet. Er sei jetzt für sie „der König vom Wein“, hätten die Kinder festgestellt und ihm einen Liebesbrief mit dem Ausschnitt seines Porträts samt gemaltem Herzchen überreicht.

Als Ortsweinkönig von Heimersheim hat Felix Lüdenbach bereits vorher die Erfahrung gemacht, dass ihm dieses Ehrenamt viel bedeutet, dass er dafür Pflichten übernimmt, ja, sogar auf Urlaub verzichtet und die private Zeit manchmal etwas zu kurz kommt. Die vom Neuenahrer Juwelier Reidenbach angefertigte silberne Krone wird er immer im Gepäck haben, wenn er zu seinen Terminen anreist. Zwei, drei neue Sakkos hat er sich zugelegt. Casual Schick heißt der Dresscode statt Ornat. „Der Ornat besteht aus der Krone“, so Lüdenbach.

Was er sich in Begleitung der Weinprinzessin Katharina Bongart vorgenommen hat: „Ich will die Botschaft verbreiten, wie offen und herzlich die Menschen im Ahrtal sind und wie viel Herzblut in jeder Flasche Wein steckt.“ Wo er überall ist, postet er auf Facebook und Instagram. „Ich habe vorgeschlagen, einen Wochenrückblick zu machen“, so Lüdenbach. Vom Foto-Shooting für Autogrammkarten bis zum Benefizevent, von der Einweihung einer Vinothek bis zum Besuch von Weinfesten – alles lässt sich mitverfolgen. Zusätzlich möchte Lüdenbach über diesen Weg aber auch noch mehr verbreiten, etwa die Idee, den unterschiedlichen Dialekten im Ahrtal eine Plattform zu geben und an die Originale zu erinnern, die es in den Dörfern gibt: beispielsweise die Dernauer Äsele (Esel), die Recher Kning (Kaninchen) oder die Kartoffel schälende Frauenfigur Heimische Jromperefett in Heimersheim.

Was er sich in seiner Amtszeit vorgenommen hat: Er will mit seinen Ideen dazu beitragen, die Freude am Weingenuss in die junge Generation tragen. Die Möglichkeiten befinden sich schon in seinem Kopf: Zusammenarbeit mit Start-ups, die junge Menschen erreichen, oder zusätzlich zu den bereits bestehenden Events für diese Zielgruppe Veranstaltungen, die das Erlebnis mit Wissen über Wein verbinden.