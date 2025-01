Seniorenzentrum wiedereröffnet Die ersten 20 Senioren ziehen in die „Ahrschleife“ Judith Schumacher 26.01.2025, 12:00 Uhr

i Auch der Außenbereich des Seniorenwohnheims in Altenahr ist recht ansprechend gestaltet. Judith Schumacher

Das Seniorenzentrum in Altenburg ist dreieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal saniert und konnte am Freitag (24. Januar) mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden. Und der hat noch große Pläne.

Als „absoluten Segen für die Verbandsgemeinde und die Region“ bezeichnete Dominik Gieler, Verwaltungschef der VG Altenahr, am Freitagnachmittag (24. Januar) die Wiedereröffnung des Seniorenzentrums „Ahrschleife“ in Altenburg. Das Seniorenzentrum bedeutet nun nach umfangreicher Sanierung die Sicherstellung einer professionellen Altenpflege und Versorgung an einem zentralen, ansprechenden Ort in Altenburg.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen