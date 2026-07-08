Seit den 1970er-Jahren macht Spielwaren Sauer in Sinzig Familien mit Kindern glücklich. Zum 60. Geburtstag feiert das Familiengeschäft seine treuen Kunden — und seine Zukunft in vierter Generation.
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Von Skateboards, Trinkflaschen und Brettspielen über jede Menge Spielzeug, Handarbeits-, Bastel- oder Malbedarf bis zu Büchern, Wanderkarten, Schreibutensilien oder auch Gummiband zum Einnähen in Unterhosen: Das Sortiment von Spielwaren Sauer in der Sinziger Ausdorfer Straße 5 kann sich sehen lassen.