Traditionsgeschäft wird 60 Die Erfolgsgeschichte von Spielwaren Sauer in Sinzig Judith Schumacher 08.07.2026, 17:00 Uhr

i Drei Generationen Spielwaren, die vierte ist gerade geboren (von links): Tanja, Dirk, Lilo und Florian Sauer. Judith Schumacher

Seit den 1970er-Jahren macht Spielwaren Sauer in Sinzig Familien mit Kindern glücklich. Zum 60. Geburtstag feiert das Familiengeschäft seine treuen Kunden — und seine Zukunft in vierter Generation.

Von Skateboards, Trinkflaschen und Brettspielen über jede Menge Spielzeug, Handarbeits-, Bastel- oder Malbedarf bis zu Büchern, Wanderkarten, Schreibutensilien oder auch Gummiband zum Einnähen in Unterhosen: Das Sortiment von Spielwaren Sauer in der Sinziger Ausdorfer Straße 5 kann sich sehen lassen.







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