„Ich manage“ im Ahrkreis Die Entscheiderin in Bad Breisigs Römer-Thermen Silke Müller 09.09.2026, 16:00 Uhr

i Esther Zimmermann ist seit dem 1. Januar 2024 Geschäftsführerin der Bad Breisiger Römer-Thermen. Claudia Flück-Debüser, Foto Flück Sinzig. Esther Zimmermann

Für die einen bedeuten Bad Breisigs Römer-Thermen Freizeit und Entspannung, für die anderen harte Arbeit, damit alles funktioniert. An der Spitze steht dabei Geschäftsführerin Esther Zimmermann. Was aber sind ihre Aufgaben und Herausforderungen?

Die Vielseitigkeit: Das ist genau das, was Esther Zimmermann an ihrem Job so schätzt. Seit dem 1. Januar 2024 ist die 48-Jährige Geschäftsführerin der Römer-Thermen in Bad Breisig. Und das Aufgabengebiet ist riesig. „Ich komme mit unterschiedlichen Menschen und Themen in Berührung und habe darüber hinaus viel Gestaltungsspielraum.







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