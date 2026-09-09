„Ich manage“ im Ahrkreis
Die Entscheiderin in Bad Breisigs Römer-Thermen 
Esther Zimmermann ist seit dem 1. Januar 2024 Geschäftsführerin der Bad Breisiger Römer-Thermen.
Esther Zimmermann ist seit dem 1. Januar 2024 Geschäftsführerin der Bad Breisiger Römer-Thermen.
Claudia Flück-Debüser, Foto Flück Sinzig. Esther Zimmermann

Für die einen bedeuten Bad Breisigs Römer-Thermen Freizeit und Entspannung, für die anderen harte Arbeit, damit alles funktioniert. An der Spitze steht dabei Geschäftsführerin Esther Zimmermann. Was aber sind ihre Aufgaben und Herausforderungen?

Lesezeit 3 Minuten
Die Vielseitigkeit: Das ist genau das, was Esther Zimmermann an ihrem Job so schätzt. Seit dem 1. Januar 2024 ist die 48-Jährige Geschäftsführerin der Römer-Thermen in Bad Breisig. Und das Aufgabengebiet ist riesig. „Ich komme mit unterschiedlichen Menschen und Themen in Berührung und habe darüber hinaus viel Gestaltungsspielraum.
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