Landtagswahl im März 2026 Die Direktkandidaten im Kreis Ahrweiler im Überblick 19.11.2025, 17:00 Uhr

i Am 22. März 2026 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat gewählt, die Zweitstimme geht an die Landesliste einer Partei. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

In vier Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. 51 Abgeordnete werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern bestimmt. Wer stellt sich im Kreis Ahrweiler dem Votum des Volkes?

Wie bereits bei den vergangenen Landtagswahlen auch gibt es 2026 wieder zwei Wahlkreise im Kreis Ahrweiler. Die Kreisstadt, die Grafschaft und die beiden Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr bilden den Wahlkreis (WK) 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler). Der Rest des Kreises, also die Städte Remagen und Sinzig sowie die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal, sind im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig) zusammengefasst.







