Die Carrerabahn erlebt in Hönningen ihr Revival

Im Pfarrsaal in Hönningen wird es zwischen den Jahren und zu Neujahr sportlich. Rennsportlich. Wie in Kindheitstagen ist dort eine große Carrerabahn aufgebaut, auf der die kleinen Modellautos voll ausgefahren werden können. Wer mag, kann mitmachen.
Es ist nicht bekannt, ob die Rennsportbegeisterung mit der Nähe zur legendären Rennstrecke Nürburgring zunimmt. Doch in Hönningen an der Ahr, gerade mal 23 Kilometer von der Grand-Prix-Strecke entfernt, herrscht jedenfalls zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres ein besonders großes Rennfieber.