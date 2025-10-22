Originelles Fotomotiv Die „Brenker Straße 0“ wird zum neuen Hingucker Martin Ingenhoven 22.10.2025, 15:00 Uhr

Präsentieren das neue Schild mit der Hausnummer 0: Mathias Koslowski (von links), Dominik Schmitz, Andreas Walz und Thomas Wolff.

Die Hausnummer 0 gibt es deutschlandweit nur selten. In Engeln im Brohltal steht ein Haus mit dieser raren Nummer. Jetzt weist auch ein Schild darauf hin – und soll eine kleine Touristenattraktion werden.

Wer am Bahnhof der Brohltalbahn in Engeln vorbeikommt, dem fällt seit Kurzem ein neues blaues Schild ins Auge: „Brenker Straße 0“. Eine ungewöhnliche Adresse – und genau das macht ihren Reiz aus. Deutschlandweit gibt es nur wenige Adressen dieser Art Bürgermeister Dominik Schmitz hatte die Idee, den seltenen Umstand sichtbar zu machen.







