Die Bildergalerien von Tag zwei am Nürburgring

Am Samstag wartet der Ring auf Slipknot und eine Überraschung auf ganz kleiner Bühne

Auf der Mandora Stage eröffnet die kanadische Band Kittie.

Rock am Ring 2025, Kittie

Aus Texas stammt die Metalband Nothing More. Sänger Jonny Hawkins malt sich gerne an.