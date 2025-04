Carina Steffes kann stolz sein. Die Lehrerin an der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler (BBS) ist mit einem Preis aus Berlin zurück, der sie ins Rampenlicht gerückt hat: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ 2024 in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte “, ist sie eine der besten Lehrerinnen in Deutschland. „Es war spannend und aufregend“, sagt sie. Doch von der Wertigkeit her sei ihr am wichtigsten gewesen, was ihr ehemaliger Schüler Kevin Grogg über ihren Unterricht geschrieben hat.

„Sie hat diesen Preis verdient.“

Kevin Grogg, ehemaliger Schüler

Er war es, der sie für den Preis nominiert und damit stellvertretend für viele ihrer Schüler verbreitet hat, was er an ihrem Unterricht schätzt. Zum Beispiel die Gabe, „ihr umfassendes pädagogisches Wissen mit klarer Sprache und anschaulichen Beispielen zu vermitteln.“ Er hat sie erlebt als eine Lehrerin, „die sich leidenschaftlich für ihre Schülerinnen und Schüler einsetzt und die durch ihren Enthusiasmus die Fähigkeit besitzt, bei ihren Schülerinnen und Schülern den Wunsch zu wecken, nicht nur irgendein Erzieher oder irgendeine Erzieherin zu werden, sondern ein großartiger oder eine großartige“. Für ihn sei es eine der besten Lehrerinnen gewesen, die er je hatte, sagt er. „Sie hat diesen Preis verdient.“

„Es war nett, geehrt zu werden. Doch es war die Wertschätzung der Schüler, die mein Herz erreicht haben“, so Carina Steffes. Worauf sich die Lehrerin, die in den Modulen Pädagogik, Sozialpädagogik und Psychologie für die Ausbildung von Sozialassistenten und Erziehern zuständig ist, jetzt freut, ist die Teilnahme am Exzellenzcamp „#Mutausbruch Schule!“ der Heraeus Bildungsstiftung. Diese organisiert mit dem Philologenverband den Wettbewerb um die besten Lehrkräfte, die sich nun bei diesem zweitägigen Workshop im Juni in Hanau austauschen können, um innovative Konzepte zu entwickeln und Netzwerke zu knüpfen. „Es ist die Chance, Unterricht weiterzudenken und Impulse zu bekommen“, so Steffes.

Lehrer sein ist m ehr als ein Job mit viel Urlaub

Doch wie schafft man es unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wie Carina Steffes als Lehrerin kreativ zu sein, neue Lernformen zu integrieren, Schüler zu motivieren und für sie da zu sein, wenn sie nicht nur Lernhilfe brauchen? „Ich kenne keinen mit diesem Anspruch, der weniger als 50 Stunden pro Woche investiert“, sagt sie. Denn entgegen der weitverbreiteten Meinung über eine Berufsgruppe, die um ihren Urlaub beneidet wird, koste es neben den administrativen Aufgaben viel Zeit und Energie, Schüler erfolgreich mitzunehmen. Steffes nimmt wahr, dass kaum jemand wissen will, was Lehrer leisten. Aber sie geht damit gelassen um, dass es oft an Wertschätzung fehlt. In ihrem Unterricht arbeitet sie immer auch mit aktuellen Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen. Dabei schlüpfen ihre Schüler beispielsweise bei der Bilderbuchbetrachtung in die Rolle von Kindern, die sie später als Erzieher zu betreuen haben. Sie will es schaffen, dass Schüler sich aus eigenem Antrieb eine Arbeitshaltung aneignen, die sie nach vorn bringt.