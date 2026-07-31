Interview mit der ISB
Die Bank, die nach der Ahrflut über Gelder entschied
Die Balance zwischen Geschwindigkeit und gerechter Verteilung der Wiederaufbauhilfen sei eine Gratwanderung gewesen, sagt Ulrich
Die Balance zwischen Geschwindigkeit und gerechter Verteilung der Wiederaufbauhilfen sei eine Gratwanderung gewesen, sagt Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.
ISB/Sandra Hauer

Nach der Flut wurde die ISB zu einer der Schaltzentralen der Wiederaufbauhilfen. Über Erfolg, Kritik und Lehren aus der Jahrhundertkatastrophe. Ein Interview mit Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Förderbank. 

Lesezeit 4 Minuten
Nach der Flut im Ahrtal lagen Häuser, Straßen und Lebensgrundlagen in Trümmern. 136 Menschen verloren ihr Leben. Um immerhin die materiellen Schäden aufzufangen, stellten Bund und Länder ein Sondervermögen bereit. Mit der Abwicklung der Hilfen wurde die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) wenige Wochen nach der Flut beauftragt.
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