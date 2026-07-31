Nach der Flut wurde die ISB zu einer der Schaltzentralen der Wiederaufbauhilfen. Über Erfolg, Kritik und Lehren aus der Jahrhundertkatastrophe. Ein Interview mit Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Förderbank.
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Nach der Flut im Ahrtal lagen Häuser, Straßen und Lebensgrundlagen in Trümmern. 136 Menschen verloren ihr Leben. Um immerhin die materiellen Schäden aufzufangen, stellten Bund und Länder ein Sondervermögen bereit. Mit der Abwicklung der Hilfen wurde die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) wenige Wochen nach der Flut beauftragt.