Oldtimer üben auf viele von uns einen ganz speziellen Reiz aus. Die einen schauen die liebevoll restaurierten Schätzchen nur gern an, andere finden im Schrauben und restaurieren ihre Erfüllung. Wir haben uns diesmal eine „Rixe“ in Sinzig angesehen.

Wenn man das Haus von Paul Michels und seiner Frau in Sinzig betritt, steht sie schon bereit, die Rixe. So als würde sie nur darauf warten, ein bisschen Auslauf zu bekommen. Einmal um den Block bitte. Doch selbst wenn das alte Moped von 1951 vollständig fahrtüchtig wäre – dafür hat Michels sie nicht gekauft.

Denn eigentlich hat der 75-Jährige dem Motorradfahren abgeschworen. „Die Gefahr wurde mir irgendwann einfach zu groß“, sagt er, und man spürt, dass ihm dieses Geständnis nicht ganz leicht fällt. Immerhin hatte er für seine rote Moto Guzzi, die er vor einigen Jahren schweren Herzens abgegeben hat, beim Einzug sogar die Eingangstür verbreitert, um die Maschine nach drinnen stellen zu können. Das macht nur ein echter Fan. Und jetzt? Steht am selben Platz wie die Moto Guzzi eben die Rixe von 1951, die er 2023 von einem Bekannten übernommen hat. Und die – wie das Alltagsauto der Michels’ – ein Opfer der Flut im Ahrtal war.

„Die Geschwindigkeit und dieses Gefühl der Freiheit haben mich einfach angesprochen.“

Paul Michels zur Faszination Zweiradfahren﻿

Wie so viele Fahrzeuge war auch die Rixe vor vier Jahren im Wasser gelandet. „Der Bekannte hatte einfach nicht die Zeit, sich um die zu kümmern“, erinnert sich Michels. „Der hatte ganz andere Probleme. Also habe ich sie ihm abgekauft. An sich war die Maschine gut in Schuss und sogar schon mit einem Hochdruckreiniger vom gröbsten Schlamm befreit, aber ich habe sie trotzdem komplett auseinandergenommen, um die einzelnen Teile zu trocknen, zu ölen und sonstige Wasserschäden zu beheben.“

Für den früheren Berufssoldaten und Hauptmann a. D. kein Problem: „Ich habe mich schon immer für Motorräder interessiert. Die Geschwindigkeit und dieses Gefühl der Freiheit haben mich einfach angesprochen. Mit 16 hatte ich eine Herkules, später habe ich mir unter anderem eine ausrangierte Polizeimaschine von BMW zugelegt. Das war schon ein tolles Teil. 1995 kam dann die Moto Guzzi, die ich wirklich sehr geliebt habe.“

i Paul Michels auf seiner Rixe Thomas Kölsch

Als gelernter Maschinenschlosser war ihm auch das Schrauben an den „Feuerstühlen“ nicht fremd. Und die Rixe ist ohnehin für ihre Schlichtheit bekannt gewesen. „Für die fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein spezieller Abzieher, um eine Abdeckung abnehmen zu können“, erklärt er. „Dann könnte ich endlich das Zündkabel befestigen, und die Maschine wäre wieder fahrtüchtig. Ich bin mir sogar sicher, dass ich die mit Leichtigkeit durch den TÜV kriegen würde.“ Wenn Michels denn wollte.

Dabei hat die Rixe mit dem heutigen Bild von Motorrädern nicht allzu viel zu tun. Sie erinnert eher an ein E-Bike, nur eben ganz altbacken mit einer historischen Ballhupe und natürlich mit einem Benzin- statt einem Elektromotor. Sie verfügt sogar – typisch für Mopeds dieser Zeit – über Pedale. „Im Gegensatz zu modernen Kickstart-Mopeds braucht man die, um die Rixe überhaupt in Gang zu kriegen“, erklärt Michels. „Damit nimmt man Schwung, lässt dann das sogenannte Dekompressionsventil los und erst dann springt der Motor an.“ Oder würde anspringen, wenn alles richtig verbunden wäre.

„Manchmal, wenn ich in unserem Garten sitze und Motorräder an der nahen Ampel aufjaulen höre, kommt schon eine gewisse Sehnsucht wieder hoch.“

Paul Michels aus Sinzig

Ob Paul Michels sie dann auch nutzen würde? Der schüttelt mit dem Kopf. „Ne, das ist besser so.“ Dann jedoch schleicht sich eine Spur von Wehmut in seine Stimme. „Manchmal, wenn ich in unserem Garten sitze und Motorräder an der nahen Ampel aufjaulen höre, kommt schon eine gewisse Sehnsucht wieder hoch“, gesteht er: „Für viele Menschen ist das ja nichts weiter als Lärm. Für mich klingt es wie Musik.“

Übrigens: Der Fahrrad-, Moped- und Motorrad-Hersteller Rixe aus Bielefeld wurde 1922 gegründet. Die Maschinen galten vor allem ab den 1950er-Jahren als sehr zuverlässig, aber auch als nicht sonderlich innovativ. Rixe warb sogar damit, „bewusst von übermodernen, noch nicht bewährten Neuerungen Abstand genommen“ zu haben und stattdessen auf „betonte Einfachheit“ zu setzen. 1985 musste die Firma schließlich Konkurs anmelden. 2023 versuchte die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), die Marke wiederzubeleben, wenn auch vergebens – schon ein Jahr später wurde sie endgültig eingestellt.