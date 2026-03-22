Kommentar zur Landtagswahl
Die AfD im Kreis Ahrweiler bereitet mir Magenschmerzen
Celina de Cuveland
Celina de Cuveland
Jens Weber

Was haben der Wahlabend und eine fette Schweinshaxe oder ein Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern gemeinsam? Richtig, sie sind schwere Kost. Ein Kommentar zum Zweitstimmenergebnis im Kreis Ahrweiler.

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Kennen Sie das? Man gönnt sich so ein richtig deftiges Abendessen. Harter Tag, jetzt muss die Belohnung sein. Und dann, ein paar Stunden später, liegt die Sünde schwer im Magen. Man wälzt sich im Bett herum und kann nicht schlafen. Ich finde, das ist ähnlich mit dem Wahlergebnis im Kreis Ahrweiler.

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Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

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