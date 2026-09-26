Reihe gegen den Novemberblues Diakon bringt Rapper Mo-Torres für Konzert nach Sinzig Maja Wagener 26.09.2026, 12:00 Uhr

i Diakon Sebastian Zinken (rechts) und Ramona Schüller initiierten gemeinsam die Veranstaltungsreihe "Gegen den Novemberblues“ in Sinzig, die der Kölner Rapper Mo-Torres unterstützt und begleitet. Maja Wagener

Ein Gespräch mit Akustik-Set und ein Benefizkonzert mit Mo-Torres, dazu vier Workshops: Aus einer kleinen Idee von Diakon Sebastian Zinken wurde die Sinziger Veranstaltungsreihe „Gegen den November-Blues“, die der Sänger unterstützt und begleitet.

Aus einem Geistesblitz an einem Konzertabend wurde eine Initiative, die viele Menschen berühren kann – und soll. „Gegen den November-Blues“ heißt die Veranstaltungsreihe, die der Kölner Rapper Mo-Torres unterstützt und begleitet. Die Initialzündung kam von Sebastian Zinken, Diakon im Pastoralen Raum in Sinzig.







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