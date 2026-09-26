Reihe gegen den Novemberblues
Diakon bringt Rapper Mo-Torres für Konzert nach Sinzig
Diakon Sebastian Zinken (rechts) und Ramona Schüller initiierten gemeinsam die Veranstaltungsreihe "Gegen den Novemberblues“ in
Diakon Sebastian Zinken (rechts) und Ramona Schüller initiierten gemeinsam die Veranstaltungsreihe "Gegen den Novemberblues“ in Sinzig, die der Kölner Rapper Mo-Torres unterstützt und begleitet.
Maja Wagener

Ein Gespräch mit Akustik-Set und ein Benefizkonzert mit Mo-Torres, dazu vier Workshops: Aus einer kleinen Idee von Diakon Sebastian Zinken wurde die Sinziger Veranstaltungsreihe „Gegen den November-Blues“, die der Sänger unterstützt und begleitet.

Lesezeit 3 Minuten
Aus einem Geistesblitz an einem Konzertabend wurde eine Initiative, die viele Menschen berühren kann – und soll. „Gegen den November-Blues“ heißt die Veranstaltungsreihe, die der Kölner Rapper Mo-Torres unterstützt und begleitet. Die Initialzündung kam von Sebastian Zinken, Diakon im Pastoralen Raum in Sinzig.
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