Seniorendorf in Dernau bleibt
Deutschland hilft: Großteil der Flutspenden ausgezahlt
Ein kleines Schild oben am Container zeigt es an: der ASB kümmert sich, "Deutschland hilft" zahlt. Bisher seien fast 99 Prozent
Ein kleines Schild oben am Container zeigt es an: der ASB kümmert sich, "Deutschland hilft" zahlt. Bisher seien fast 99 Prozent der Spendengelder ausgezahlt worden, heißt es vom Aktionsbündnis.
Thomas Weber

98,9 Prozent: So viel hat das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ bereits aus dem Spendentopf anlässlich der Flutkatastrophe ausgezahlt. Trotzdem bleiben Mittel übrig, um wichtige Projekte fortzuführen – etwa das Seniorendorf in Dernau.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 war die Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Betroffenen im Ahrtal riesig. Nicht nur die rund 125.000 freiwilligen Helfer und eine ähnliche Zahl organisierter Helfer der Blaulichtfamilie kamen zum Aufräumen und Lindern der ersten Not.
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