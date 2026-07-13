98,9 Prozent: So viel hat das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ bereits aus dem Spendentopf anlässlich der Flutkatastrophe ausgezahlt. Trotzdem bleiben Mittel übrig, um wichtige Projekte fortzuführen – etwa das Seniorendorf in Dernau.

Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 war die Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Betroffenen im Ahrtal riesig. Nicht nur die rund 125.000 freiwilligen Helfer und eine ähnliche Zahl organisierter Helfer der Blaulichtfamilie

kamen zum Aufräumen und Lindern der ersten Not.